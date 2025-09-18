Скучает по Москве, но хочет вернуться в Украину: где сейчас рэпер Kyivstoner

Kyivstoner заявил, что после войны его доходы упали на 90%

Рэпер Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев), который родился в Киеве, но строил карьеру в Москве, после начала полномасштабной войны выехал за границу. Артист рассказал, что скучает по жизни в Москве, но не рассматривал вариантов там оставаться, когда Путин пошел в наступление.

В интервью Юрию Дудю рэпер Kyivstone рассказал, как изменилась его жизни после начала войны и когда он вернется в Украину. Мы узнали, куда выехал экс-участник группы "Грибы".

Украинский рэпер Kyivstoner долгое время жил и развивал музыкальную карьеру в России. После 2014 года артист записывал треки с российскими исполнителями, которые сегодня поддерживают путинский режим, в том числе тесно дружил с Бастой.

Когда началась полномасштабная война Kyivstoner с женой и сыном покинул Украину, заявил, что не сможет принести пользу на фронте. Семья уехала в США.

В интервью Kyivstoner признался, что скучает по жизни в Москве, назвав столицу России красивым и замечательным городом. Однако после начала войны он не мог там оставаться.

Мне не интересна политика, все говорят, что я сижу на двух стульях, но у меня ж*па не такая большая, как я могу сидеть на двух стульях. Критикую действия украинской власти — "зрадник", критикую действия российской власти — еще какие-то слова несутся. Kyivstoner

Рэпер отметил, что его мечта состоит в том, чтобы на войне перестали умирать люди, а политические игры ему неинтересны.

Для меня важно, чтобы люди перестали умирать на войне. Вот это моя мечта. Играть в политические игры я не хочу. Kyivstoner

Также Kyivstoner заявил, что если к нему с просьбой обращаются друзья из Украины, то он помогает им деньгами или словом. И это касается не только тех, кто воюет, а и тех, кто "там просто выживает".

Артист признался, что в Москве у него не было проблем с заработком: он мог легко получать от 1 до 2 миллионов рублей (примерно 11–22 тысяч долларов). С началом войны его доходы упали на 90%, поскольку многие контракты попросту "посыпались". В первые два года он практически ничего не зарабатывал.

Самый крупный гонорар, который Kyivstoner получил в российской столице, составил 10 миллионов рублей (почти 150 тысяч долларов) за контракт с компанией МТС.

Где сейчас Kyivstoner и когда вернется в Украину

В начале войны Kyivstoner с женой выехали в США, но последние два года они живут в Словакии. Что касается возвращения в Украину, то рэпер заявил, что может вернуться "хоть завтра" и просится на работу к людям, которые имеют власть и влияние. По его словам, это единственный вариант.

Артист отметил, что в Украине у него есть недоброжелатели, однако конкретные имена называть не стал.

Есть определенные люди которые я знаю, что желают мне зла. И я сейчас занимаюсь тем, чтобы у них это желание пропало" Kyivstoner

