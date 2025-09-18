Сумує за Москвою, але хоче повернутися в Україну: де зараз репер Kyivstoner

Kyivstoner заявив, що після війни його доходи впали на 90%

Репер Kyivstoner (справжнє ім’я Альберт Васильєв), який народився у Києві, але будував кар’єру в Москві, після початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Артист розповів, що сумує за життям у Москві, але не розглядав варіантів там залишатися, коли Путін пішов у наступ.

В інтерв’ю Юрію Дудю репер Kyivstone розповів, як змінилося його життя після початку війни й коли він повернеться в Україну. Ми дізналися, куди виїхав ексучасник гурту "Гриби".

Український репер Kyivstoner тривалий час жив та розвивав музичну кар’єру в Росії. Після 2014 року артист записував треки з російськими виконавцями, які сьогодні підтримують путінський режим, у тому числі тісно дружив із Бастою.

Коли почалася повномасштабна війна Kyivstoner з дружиною та сином покинув Україну, заявив, що не зможе принести користь на фронті. Сім’я поїхала до США.

В інтерв’ю Kyivstoner зізнався, що сумує за життям у Москві, назвавши столицю Росії гарним і чудовим містом. Однак після початку війни він не міг залишатися там.

Мені не цікава політика, всі кажуть, що я сиджу на двох стільцях, але у мене ж * па не така велика, як я можу сидіти на двох стільцях. Критикую дії української влади — "зрадник", критикую дії російської влади — ще якісь слова кажуть Kyivstoner

Репер зазначив, що його мрія полягає у тому, щоб на війні перестали вмирати люди, а політичні ігри йому нецікаві.

Для мене важливо, щоб люди перестали вмирати на війні. Оце моя мрія. Грати у політичні ігри я не хочу. Kyivstoner

Також Kyivstoner заявив, що якщо до нього з проханням звертаються друзі з України, він допомагає їм грошима або словом. І це стосується не лише тих, хто воює, а й тих, хто "там просто виживає".

Артист зізнався, що в Москві він не мав проблем із заробітком: він міг легко отримувати від 1 до 2 мільйонів рублів (приблизно 11–22 тисяч доларів). З початком війни його доходи впали на 90%, оскільки багато контрактів просто "посипалися". У перші два роки він практично нічого не заробляв.

Найбільший гонорар, який Kyivstoner отримав у російській столиці, становив 10 мільйонів рублів (майже 150 тисяч доларів) за контракт із компанією МТС.

На початку війни Kyivstoner з дружиною виїхали до США, але останні два роки вони живуть у Словаччині. Щодо повернення в Україну, то репер заявив, що може повернутися "хоч завтра" і проситись на роботу до людей, які мають владу та вплив. З його слів, це єдиний варіант.

Артист зазначив, що в Україні він має недоброзичливців, проте конкретних імен називати не став.

Є певні люди, які я знаю, що бажають мені зла. І я зараз займаюся тим, щоб у них це бажання зникло. Kyivstoner

