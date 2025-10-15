"Стеснялся сам себя": Дорн рассказал, почему не переходит на украинский и до сих пор поет на русском

Иван Дорн выпускает новый альбом с русскоязычными песнями

Известный украинский певец Иван Дорн, который выступал с русскими и живет за границей, признался, почему его новый альбом — русскоязычный. Артист также рассказал, почему не перешел на родной язык, хотя давал интервью и даже выпустил трек на украинском.

Что нужно знать

Иван Дорн выпустит новый русскоязычный альбом, написанный до начала полномасштабной войны

Певец продолжает разговаривать на русском и признается, что стеснялся сам себя, когда говорил по-украински

Несмотря на это, артист отметил, что для его детей все преподаватели должны быть исключительно украиноязычными

Иван Дорн дал интервью российскому оппозиционному журналисту Юрию Дудю. Как сообщил артист, альбом, который он анонсировал еще в сентябре под названием "Dorndom", будет русскоязычным и должен был выйти весной 2022 года. Однако, по его словам, такие треки выпускать было некстати.

В какой-то момент я подумал о том, а что я? Что я сейчас пою? Я пою одно и то же. Я не пою ничего нового. Новое я ничего нормального сочинить не мог. Разве что в рамках альтер-эго Иван Дорн

Иван Дорн дал интервью Юрию Дудю

Дорн делится, что хоть альбом был написан до начала великой войны, его тексты актуальны сейчас. По его словам, он хочет "петь то, что хочется".

Да, Дорн выпускал украиноязычные треки и даже давал интервью на украинском, однако признается, что в повседневной жизни говорит по-русски, потому что "стесняется сам себя на украинском языке". По словам певца, он даже не пытался перейти на государственный, потому что это "перестали делать все".

Однако Иван признается, что для него было важно, чтобы все преподаватели для его детей как онлайн, так и офлайн, были украиноязычными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Ивана Дорна и как он их воспитывает. Певец нечасто делится подробностями личной жизни.