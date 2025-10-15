"Стидався сам себе": Дорн розповів, чому не переходить на українську і досі співає російською

Іван Дорн випускає новий альбом з російськомовними піснями

Популярний український співак Іван Дорн, який виступав із росіянами і живе за кордоном, зізнався, чому його новий альбом — російськомовний. Артист також розповів, чому не перейшов на рідну мову, хоч і давав інтерв’ю і навіть випустив трек українською.

Що потрібно знати

Іван Дорн випустить новий російськомовний альбом, який був написаний до початку повномасштабної війни

Співак продовжує розмовляти російською і зізнається, що стидався сам себе, коли говорив українською

Незважаючи на це, артист зазначив, що для його дітей усі викладачі повинні бути виключно україномовними

Іван Дорн дав інтерв’ю російському опозиційному журналісту Юрію Дудю. Як повідомив артист, альбом, який він анонсував ще у вересні під назвою "Dorndom", буде російськомовним, мав вийти навесні 2022 року. Однак, за його словами, тоді такі треки випускати було недоречно.

В какой-то момент я подумал о том, а что я? Что я пою сейчас? Я пою одно и то же. Я не пою ничего нового. Новое я ничего нормальное сочинить не мог. Разве что в рамках альтер-эго Іван Дорн

Іван Дорн дав інтерв'ю Юрію Дудю

Дорн ділиться, що хоч альбом був написаний до початку великої війни, його тексти актуальні зараз. За його словами, він хоче "співати те, що хочеться".

Так, Дорн випускав україномовні треки і навіть давав інтерв’ю, де розмовляв українською, однак зізнається, що у повсякденному житті користується російською, бо "стеснялся сам себя на украинском языке". За словами співака, він навіть не намагався перейти на державну, бо це "перестали делать все".

Проте, Іван зізнається, що для нього було важливо, щоб усі викладачі для його дітей як онлайн, так і офлайн, були україномовними.

