"Він зробив важливий вчинок": Дорн відповів, як ставиться до зрадника Бардаша і за що йому вдячний

Іван Дорн не захотів говорити нічого поганого про путініста

Відомий співак і актор Іван Дорн, який нещодавно став посміховиськом у мережі, розповів про ставлення до музичного продюсера Юрія Бардаша, який зрадив Україну. Артист перед війною планував записати з ним трек. Про це Іван Дорн розповів в інтерв’ю Юрієві Дудю.

Іван Дорн збирався до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зробити фіт із Юрієм Бардашем

Співак розповів, за що дуже вдячний Юрію Бардашу і що думає щодо його зради України

Іван Дорн відповів, як ставитися до зрадника Юрія Бардаша

Артист Іван Дорн розповів, що до повномасштабної війни він збирався записати трек із музичним продюсером Юрієм Бардашем. Вони довгий час шукали, як правильно зачитати пісню і в якому форматі, але так і не завершили її через розпочаті військові події.

Іван Дорн згадав, що після 24 лютого Бардаш дорікав йому за україномовний трек з Essoh, але зробив це не особисто, а публічно на своїй сторінці у Facebook. Після цього вони не спілкувалися.

Що стосується його позиції щодо війни, то Іван Дорн не захотів говорити про Бардаша нічого поганого, оскільки вдячний йому за один важливий вчинок. Йшлося про купівлю пісні "Целовать другого". Бардаш купив цей та інші треки в Івана Дорна й артист міг придбати собі новий комп’ютер, щоб писати нову музику. Але незабаром він зателефонував йому і повернув пісню, не вимагаючи назад гроші.

Він приміряв цю пісню на своїх артистів ... але в якийсь момент зателефонував і сказав: "Мужик, це пісню ніхто не заспіває так як ти, тому забирай її назад, вона твоя, і гроші можеш не повертати" Іван Дорн

Дорн зізнався, що на той момент міг повернути гроші, бо не погано заробляв, але не наполягав, бо хотів щоб цей вчинок відбувся. І пісня "Целовать другого" стала у кар’єрі Івана Дорна однією з найпопулярніших.

І я вдячний йому за цей вчинок і не хотів би через це говорити про нього як про громадянина. Можу лише сказати, що я не погоджуюся з його вибором, це не моя історія, я б так не робив. Іван Дорн

Зазначимо, що Юрій Бардаш народився в Україні та започаткував такі проєкти, як "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", але він зрадив нашу країну і став на бік Росії. У 2024 році він змінив паспорт на російський, підтримує путінський режим і підіграє кремлівській пропаганді.

