Живе за рахунок дружини? Дорн в інтерв’ю Дудю розповів про свої бізнеси та нерухомість в Україні
-
-
Скандальний музикант дав інтерв’ю "опозиційному" журналісту Юрію Дудю
Іван Дорн — скандально відомий український музикант, який мешкає за кордоном, називає себе українцем, але продовжує розмовляти російською мовою. Він боїться повертатися в Україну, оскільки його можуть більше не випустити через закриті кордони, але стверджує, що сплачує тут податки та підтримує вітчизняні стартапи.
Що варто знати:
- Дорн не повертається в Україну, побоюючись мобілізації та заборони на виїзд
- Він заробляє на корпоративах та має бізнес в українській нерухомості
- Співак стверджує, що сплачує податки та інвестує в українські стартапи та акції
Про те, як заробляє на життя, які бізнеси має в Україні, і що сталося з його лейблом, Дорн розповів в інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю.
Так, за словами Івана, він заробляє на фестивалях, роялті, корпоративах. Однак буває так, що живе і за рахунок своєї дружини, яка працює дизайнером інтер’єрів.
У мене заробляє дружина, іноді живу за гроші дружини. Вона дизайнер інтер’єрів, дуже талановита
Від питання журналіста про корпоративи за 40 тисяч євро музикант вирішив ухилитися, зазначивши, що питати таке непристойно. Однак у мережі є інформація, що Дорн справді просить 40-45 тисяч євро за виступ, однак у райдері вказує, що не виступає у Росії. При цьому він співпрацює з росіянами із "нейтральною позицією" за кордоном.
Крім того, з’ясувалося, що у Дорна в Україні є бізнес, пов’язаний із забудовою та нерухомістю. Також він заявив, що підтримує українські стартапи, але називати їх не став.
Я не говоритиму які, хочу, щоб це саме, це ось це в секреті. Тож стартапчики, все, в принципі. Ще акції. Я вкладався в акції українських компаній і податки там плачу досі
За його словами, дуже важливо підтримувати українську економіку за таких складних часів. Але водночас він має із цього заробіток. А ось лейбл Дорна Masterskaya, який також приносив дохід, розпався. Це сталося через те, що команда відмовилася працювати з Іваном і кожен зайнявся своєю справою – хтось почав волонтерити, а хтось пішов на фронт.
Зазначимо, що у лютому 2022 року Іван Дорн публічно засудив російську агресію в Україні та скасував вихід російськомовного альбому. Після цього немає підтверджень про публічні концерти чи виступи музиканта Росії. Більше того, проти нього в РФ запроваджено санкції — заборону на в’їзд до країни на 50 років.
Під час війни Іван Дорн не виступав в Україні, натомість активно гастролює Європою. Його останні концерти були у Берліні, Парижі, Казахстані та Лондоні. За кордоном музикант позиціонує себе як український артист.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Іван Дорн зізнався, чому не переходить на українську і досі співає російською. Артист також випускає новий альбом із російськомовними піснями.