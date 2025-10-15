Живе за рахунок дружини? Дорн в інтерв’ю Дудю розповів про свої бізнеси та нерухомість в Україні

Скандальний музикант дав інтерв’ю "опозиційному" журналісту Юрію Дудю

Іван Дорн — скандально відомий український музикант, який мешкає за кордоном, називає себе українцем, але продовжує розмовляти російською мовою. Він боїться повертатися в Україну, оскільки його можуть більше не випустити через закриті кордони, але стверджує, що сплачує тут податки та підтримує вітчизняні стартапи.

Що варто знати:

Дорн не повертається в Україну, побоюючись мобілізації та заборони на виїзд

Він заробляє на корпоративах та має бізнес в українській нерухомості

Співак стверджує, що сплачує податки та інвестує в українські стартапи та акції

Про те, як заробляє на життя, які бізнеси має в Україні, і що сталося з його лейблом, Дорн розповів в інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю.

Так, за словами Івана, він заробляє на фестивалях, роялті, корпоративах. Однак буває так, що живе і за рахунок своєї дружини, яка працює дизайнером інтер’єрів.

У мене заробляє дружина, іноді живу за гроші дружини. Вона дизайнер інтер’єрів, дуже талановита Іван Дорн

Іван Дорн зараз живе у Франції

Від питання журналіста про корпоративи за 40 тисяч євро музикант вирішив ухилитися, зазначивши, що питати таке непристойно. Однак у мережі є інформація, що Дорн справді просить 40-45 тисяч євро за виступ, однак у райдері вказує, що не виступає у Росії. При цьому він співпрацює з росіянами із "нейтральною позицією" за кордоном.

Іван Дорн дав велике інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю

Крім того, з’ясувалося, що у Дорна в Україні є бізнес, пов’язаний із забудовою та нерухомістю. Також він заявив, що підтримує українські стартапи, але називати їх не став.

Я не говоритиму які, хочу, щоб це саме, це ось це в секреті. Тож стартапчики, все, в принципі. Ще акції. Я вкладався в акції українських компаній і податки там плачу досі Іван Дорн

Дорн зізнався, що має бізнес в Україні та сплачує тут податки

За його словами, дуже важливо підтримувати українську економіку за таких складних часів. Але водночас він має із цього заробіток. А ось лейбл Дорна Masterskaya, який також приносив дохід, розпався. Це сталося через те, що команда відмовилася працювати з Іваном і кожен зайнявся своєю справою – хтось почав волонтерити, а хтось пішов на фронт.

Зазначимо, що у лютому 2022 року Іван Дорн публічно засудив російську агресію в Україні та скасував вихід російськомовного альбому. Після цього немає підтверджень про публічні концерти чи виступи музиканта Росії. Більше того, проти нього в РФ запроваджено санкції — заборону на в’їзд до країни на 50 років.

Під час війни Іван Дорн не виступав в Україні, натомість активно гастролює Європою. Його останні концерти були у Берліні, Парижі, Казахстані та Лондоні. За кордоном музикант позиціонує себе як український артист.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іван Дорн зізнався, чому не переходить на українську і досі співає російською. Артист також випускає новий альбом із російськомовними піснями.