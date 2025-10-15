Живет за счет жены? Дорн в интервью Дудю рассказал о своих бизнесах и недвижимости в Украине

Скандальный музыкант дал интервью "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю

Иван Дорн — скандально известный украинский музыкант, который живет за границей, называет себя украинцем, но продолжает разговаривать на русском языке. Он боится возвращаться в Украину, так как его могут больше не выпустить из-за закрытых границ, но утверждает, что платит здесь налоги и поддерживает отечественные стартапы.

Что стоит знать:

Дорн не возвращается в Украину, опасаясь мобилизации и запрета на выезд

Он зарабатывает на корпоративах и имеет бизнес в украинской недвижимости

Певец утверждает, что платит налоги и инвестирует в украинские стартапы и акции

О том, как зарабатывает на жизнь, какие бизнесы имеет в Украине, и что случилось с его лейблом Дорн рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Так, по словам Ивана, он зарабатывает на фестивалях, роялти, корпоративах. Однако бывает так, что живет и за счет своей жены, которая работает дизайнером интерьеров.

У меня зарабатывает жена, иногда живу на деньги жены. Она дизайнер интерьеров, очень талантливая Иван Дорн

Иван Дорн сейчас живет во Франции

От вопроса журналиста о корпоративах за 40 тысяч евро музыкант решил увильнуть, отметив, что спрашивать такое неприлично. Однако в сети есть информация, что Дорн действительно просит 40-45 тысяч евро за выступление, однако в райдере указывает, что не выступает в России. При этом он сотрудничает с россиянами с "нейтральной позицией" за границей.

Иван Дорн дал большое интервью российскому журналисту Юрию Дудю

Кроме того, выяснилось, что у Дорна в Украине есть бизнес, связанный с застройкой и недвижимостью. Также он заявил, что поддерживает украинские стартапы, но называть их не стал.

Я не буду говорить какие, хочу, чтобы это самое, это вот это в секрете. Также стартапчики, все в принципе. Еще акции. Я вкладывался в акции украинских компаний и налоги там плачу до сих пор Иван Дорн

Дорн признался, что имеет бизнес в Украине и платит здесь налоги

По его словам, очень важно поддерживать украинскую экономику в такие сложные времена. Но в то же время он имеет с этого заработок. А вот лейбл Дорна Masterskaya, который также приносил доход, распался. Это произошло из-за того, что команда отказалась работать с Иваном и каждый занялся своим делом — кто-то начал волонтерить, а кто-то пошел служить на фронт.

Отметим, что в феврале 2022 года Иван Дорн публично осудил российскую агрессию в Украине и отменил выход русскоязычного альбома. После этого нет подтверждений о публичных концертах или выступлениях музыканта России. Более того, против него в РФ введены санкции — запрет на въезд в страну на 50 лет.

Во время войны Иван Дорн не выступал в Украине, зато активно гастролирует по Европе. Его последние концерты были в Берлине, Париже, Казахстане и Лондоне. За границей музыкант позиционирует себя как украинский артист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иван Дорн признался, почему не переходит на украинский и до сих пор поет на русском. Артист также выпускает новый альбом с русскоязычными песнями.