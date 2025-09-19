Не відписується від колишньої і фотографується з нею: "Холостяк" з Цимбалюком підозрюють у постанові

Тарас Цимбалюк, який став новим "холостяком", у січні цього року повідомив про розставання з дівчиною

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" став головним героєм 14 сезону шоу "Холостяк", прем’єра якого відбудеться вже в середині жовтня. Його участь відразу викликала хвилю обговорень у мережі, бо всього за три місяці до цього він оголосив про розставання зі своєю дівчиною — дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Користувачі у коментарях під дописом стали запитувати, куди ж поділася Світлана, яка була його коханою. Це породило чутки про те, що шоу — це просто постанова.

Також на початку вересня з'явилися спільні фото Світлани і Тараса. Як виявилося, вона запросила свого екса стати моделлю нової колекції одягу її власного бренду. Саме під час показу вони й зробили знімок.

Тарас Цимбалюк став моделлю для колекції одягу бренду його колишньої

До слова, Готочкіна також брала участь у "Холостяку". Вона з’явилася у 4 сезоні і покинула шоу після першої вечірки. Також можна помітити, що Цимбалюк і досі підписаний на свою колишню в Інстаграм. Новий герой "Холостяка" також ставить вподобайки під кожним дописом Світлани.

Колишня Цимбалюка Світлана у 4 сезоні шоу "Холостяк"

Цимбалюк ставить лайки під фото Світлани

