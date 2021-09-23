"Тепер кожен з нас трохи олігарх": як мережа відреагувала на прийняття антиолігархічного закону

Реакція суспільства на закон про деолігархізацію була неоднозначною

В Україні у четвер, 23 вересня, Верховна Рада прийняла закон №5599 про деолігархізацію, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який передбачає створення реєстру олігархів та обмеження деяких їх прав. За документ проголосували 279 нардепів. Однак, суспільство прийняття цього закону сприйняло досить неоднозначно.

"Телеграф" зібрав реакції політиків, журналістів та інших українських громадських діячів.

Так, глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко після прийняття закону про олігархів заявила, що у парламенті сьогодні відбулося найнизькопробніше шоу, яке тільки можна було побачити. Політик поскаржилася, що жодному нардепу не дали оголосити свою правку і не поставили її на голосування.

Більше того, Тимошенко заявила, що цим голосування в Україні вбивають парламентаризм.

Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Євгеній Шевченко назвав цей закон "популістським" і зазначив, що після його прийняття олігархів не чекає абсолютно нічого. Найбільше, на його думку, дістанеться "олігарху Порошенку", адже він залишився у політиці.

А от колишній радник пʼятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков, який є бізнесменом, вважає, що закон про олігархів жодного відношення до них не має і тепер "РНБО збереться і буде назначати олігархів". Більше того, Бірюков назвав ухвалення закону "цирковим шоу".

Екс-очільник Українського інституту національної памʼяті Володимир Вʼятрович після ухвалення закону про деолігархізацію заявив, що таким чином Зеленський намагається захопити українські медіа, а форма ухвалення цього закону говорить про те, що "Зеленський веде країну стежкою Путіна".

Українська журналістка та блогерка Альона Яхно ухвалення закону сприйняла негативно. Зазначивши при цьому, що "всі депутати Коломойського проголосували за деолігархізацію, як зайчики".

А от за словами екс-нардепа Ігоря Мосійчука, текст цього закону перед його прийняттям "був узгоджений з кожним заінтерисантом", тому олігархам від цього закону взагалі нічого не буде.

Журналістка Соня Кошкіна, яка є шеф-редактором інтернет-видання "Лівий берег", описала прийняття закону про олігархів кількома красномовними словами: "Сьогодні почалася нова епоха. Триндець, приїхали".

Член Громадської Ради при КМДА Олег Попенко у відповідь на прийняття закону про олігархів написав, що "тепер кожен з нас трохи олігарх".

А от український актор, гуморист та шоумен Тарас Стадницький, який неодноразово знімався у шоу "Студії "Квартал 95", написав, що люди, які критикують закон про олігархів, або його не читали, або "нічьо не поняли", або не усвідомлюють, що їх це не стосуватиметься.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, законопроект про олігархів, який у першому читанні ухвалили 30 липня, викликав розкол між "Слугами народу" та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.