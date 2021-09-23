"Теперь каждый из нас немного олигарх": как сеть отреагировала на принятие антиолигархического закона

Реакция общества на закон про деолигархизацию была неоднозначной

В Украине в четверг, 23 сентября, Верховная Рада приняла закон №5599 про деолигархизацию, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает создание реестра олигархов и ограничения некоторых их прав. За документ проголосовали 279 нардепов. Однако, общество принятие этого закона восприняло весьма неоднозначно.

"Телеграф" собрал реакции политиков, журналистов и других украинских общественных деятелей.

Так, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко после принятия закона об олигархах заявила, что в парламенте сегодня состоялось самое низкопробное шоу, которое только можно было увидеть. Политик пожаловалась, что ни одному нардепу не дали объявить свою правку и не поставили ее на голосование.

Более того, Тимошенко заявила, что этим голосования в Украине убивают парламентаризм.

Исключенный из фракции "Слуг народа" нардеп Евгений Шевченко назвал этот закон "популистским" и отметил, что после его принятия олигархов не ждет абсолютно ничего. Больше всего, по его мнению, достанется "олигарху Порошенко", ведь он остался в политике.

А вот бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, который является бизнесменом, считает, что закон об олигархах никакого отношения к ним не имеет и теперь "СНБО соберется и будет назначать олигархов". Более того, Бирюков назвал принятие закона "цирковым шоу".

Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович после принятия закона про деолигархизацию заявил, что таким образом Зеленский пытается захватить украинские медиа, а форма принятия этого закона говорит о том, что "Зеленский ведет страну тропой Путина".

Украинская журналистка и блогерша Алена Яхно принятие закона восприняла негативно. Отметив при этом, что "все депутаты Коломойского проголосовали за деолигархизацию, как зайчики".

А вот по словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, текст этого закона перед его принятием "был согласован с каждым заинтерисантом", поэтому олигархам от этого закона вообще ничего не будет.

Журналистка Соня Кошкина, которая является шеф-редактором интернет-издания "Левый берег", описала принятие закона об олигархах несколькими красноречивыми словами: "Сегодня началась новая эпоха. Трындец, приехали".

Член Общественного Совета при КГГА Олег Попенко в ответ на принятие закона об олигархах написал, что "теперь каждый из нас немного олигарх".

А вот украинский актер, юморист и шоумен Тарас Стадницкий, неоднократно снимавшийся в шоу "Студии "Квартал 95", написал, что люди, которые критикуют закон об олигархах, или его не читали, или "ниче не поняли", или не осознают, что их это не коснется.

Как сообщал "Телеграф" ранее, законопроект об олигархах, который в первом чтении приняли 30 июля, вызвал раскол между "слугами народа" и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.