Дмитро Гордон на честь дня народження запустив челлендж "Пограй грудьми" і показав приклад (відео)

Дмитро Гордон дуже любить епатувати публіку.

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон, який часто стає предметом обговорення в мережі, сьогодні відзначає день народження. Знаменитому українцеві виповнюється 54 роки. З цієї нагоди Дмитро вирішив запустити в соцмережах челлендж під назвою "Пограй грудьми" і навіть сам подав приклад своїм дописувачам.

Відповідне відео журналіст розмістив у своєму Інстаграм.

На відео Гордон з’являється в кадрі оголеним до пояса і показує, як у нього виходить грати грудними м’язами. Не можна не відзначити, що Дмитро, який позував на тлі пляжу і пальм, знаходиться у відмінній формі.

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"У свій день народження запускаю челлендж" Пограй грудьми ". Хлопчики і дівчатка, приєднуйтесь!", — написав журналіст.

У коментарях у нього відзначилася російська зірка телешоу Олена Водонаєва. "Я не буду підключатися до вашої грі, Дмитро", — написала вона. На що Гордон іронічно відповів, що жалкує про це, адже на неї всі чекали.

У коментарях багато користувачів привітали Дмитра з днем народження. Відзначимо, що однією з перших це зробила його дружина, опублікувавши відповідний пост.

Дмитро Гордон — український журналіст і ведучий. Веде свій YouTube-канал, на якому публікує інтерв’ю з відомими людьми. Також Дмитро випускає цукерки під назвою "Гордон в шоколаді" зі своїм зображенням на упаковці.

Нагадаємо, що Дмитро Гордон неодноразово ставав справжнім героєм соцмереж і навіть мемом. Не так давно він викликав ажіотаж в мережі, опублікувавши свої раритетні знімки, на яких він з волоссям і бородою.