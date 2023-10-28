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"Я не п’ю, я колекціоную перегари": кварталівець Юрій Великий підірвав мережу пародією на "машку захарову" (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Юрій Великий спародіював захарову на інтерв’ю у корчевнікова Новина оновлена 28 жовтня 2023, 16:48
Юрій Великий спародіював захарову на інтерв’ю у корчевнікова. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомий комік насмішив українців новою пародією

Популярний український комік та актор "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював Зеленського у "Вечірньому кварталі", зараз робить веселі та яскраві пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. На його youtube-каналі вже понад мільйон підписників.

Так, цього разу артист опублікував у своєму youtube-каналі нову пародію, в якій показав інтерв’ю прес-аташе МЗС рф марію захарову у пропагандиста бориса корчевнікова. Передумовою до цієї пародії стало висловлювання деякого російського політолога сатанівського, який назвав захарову "шмарою, що сильно випиває". А зробив він такий випад через заяви, які вона зробила з приводу подій в Ізраїлі.

У своїй пародії Юрій Великий зобразив і корчевнікова, і нетверезу захарову. Як зазначили користувачі в коментарях, пародія вийшла навіть кращою за оригінал. Також користувачі здорово посміялися з безглуздого діалогу, формулювань і обмовок в цій "бесіді", відзначаючи талант до пародіювання Юрія Великого.

У коментарях до відео українці написали:

  • Це дивовижно, наскільки у Юрія універсальна зовнішність. Будь-кого можна пародіювати.
  • Існує легенда, що Дмитро Медведєв і Марія Захарова — брат і сестра. І в їхньому зачатті брав участь сам самогонний апарат.
  • Той випадок, коли пародія набагато симпатичніша за оригінали.
  • "Я не п’ю, я колекціоную перегари". Ваші тексти та ваші перетворення – це геніально.
  • Пародія набагато симпатичніша за оригінал. Велике дякую.
  • Кожен випуск у яблучко! Фразеологізми просто розкішні!
  • Це той випадок, коли пародист симпатичніший, ніж вона.
Юрій Великий, пародія на Захарову

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки "95 кварталу" за 15 років. Багато акторів студії практично не змінилися, але все-таки трохи постаріли.

Теги:
#Пародія #95 квартал #Юрій Великий