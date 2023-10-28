"Я не п’ю, я колекціоную перегари": кварталівець Юрій Великий підірвав мережу пародією на "машку захарову" (відео)

Відомий комік насмішив українців новою пародією

Популярний український комік та актор "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював Зеленського у "Вечірньому кварталі", зараз робить веселі та яскраві пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. На його youtube-каналі вже понад мільйон підписників.

Так, цього разу артист опублікував у своєму youtube-каналі нову пародію, в якій показав інтерв’ю прес-аташе МЗС рф марію захарову у пропагандиста бориса корчевнікова. Передумовою до цієї пародії стало висловлювання деякого російського політолога сатанівського, який назвав захарову "шмарою, що сильно випиває". А зробив він такий випад через заяви, які вона зробила з приводу подій в Ізраїлі.

У своїй пародії Юрій Великий зобразив і корчевнікова, і нетверезу захарову. Як зазначили користувачі в коментарях, пародія вийшла навіть кращою за оригінал. Також користувачі здорово посміялися з безглуздого діалогу, формулювань і обмовок в цій "бесіді", відзначаючи талант до пародіювання Юрія Великого.

У коментарях до відео українці написали:

Це дивовижно, наскільки у Юрія універсальна зовнішність. Будь-кого можна пародіювати.

Існує легенда, що Дмитро Медведєв і Марія Захарова — брат і сестра. І в їхньому зачатті брав участь сам самогонний апарат.

Той випадок, коли пародія набагато симпатичніша за оригінали.

"Я не п’ю, я колекціоную перегари". Ваші тексти та ваші перетворення – це геніально.

Пародія набагато симпатичніша за оригінал. Велике дякую.

Кожен випуск у яблучко! Фразеологізми просто розкішні!

Це той випадок, коли пародист симпатичніший, ніж вона.

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