"Я не пью, я коллекционирую перегары": кварталовец Юрий Великий взорвал сеть пародией на "машку захарову" (видео)

Известный комик насмешил украинцев новой пародией

Популярный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в "Вечернем квартале", сейчас делает веселые и яркие пародии на россиян и все, что с ними связано. На его youtube-канале уже более миллиона подписчиков.

Так, в этот раз артист опубликовал в своем youtube-канале новую пародию, в которой показал интервью пресс-атташе МИД рф марию захарову у пропагандиста бориса корчевникова. Предпосылкой к этой пародии стало высказывание некого российского политолога сатановского, который назвал захарову "сильно выпивающей шмарой". А сделал он такой выпад из-за заявлений, которые она сделала по поводу событий в Израиле.

В своей пародии Юрий Великий изобразил и корчевникова, и нетрезвую захарову. Как отметили пользователи в комментариях, пародия получилась даже лучше оригинала. Также юзеры здорово посмеялись над нелепым диалогом, формулировками и оговорками в этой "беседе", отмечая талант к пародированию Юрия Великого.

В комментариях к видео украинцы написали:

Это удивительно насколько у Юрия универсальная внешность. Кого угодно можно пародировать.

Существует легенда что Дмитрий Медведев и Мария Захарова — брат и сестра. И в их зачатии брал участие сам самогонный аппарат.

Тот случай, когда пародия гораздо симпатичнее оригиналов.

"Я не пью, я коллекционирую перегары". Ваши тексты и ваши преображения — это гениально.

Пародия намного симпатичнее оригинала. Спасибо огромное.

Каждый выпуск в яблочко! Фразеологизмы просто шикарные!

Это тот случай, когда пародист симпатичнее, чем она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет. Многие актеры студии практически не изменились, но все же немного постарели.