"Я не пью, я коллекционирую перегары": кварталовец Юрий Великий взорвал сеть пародией на "машку захарову" (видео)
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Известный комик насмешил украинцев новой пародией
Популярный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в "Вечернем квартале", сейчас делает веселые и яркие пародии на россиян и все, что с ними связано. На его youtube-канале уже более миллиона подписчиков.
Так, в этот раз артист опубликовал в своем youtube-канале новую пародию, в которой показал интервью пресс-атташе МИД рф марию захарову у пропагандиста бориса корчевникова. Предпосылкой к этой пародии стало высказывание некого российского политолога сатановского, который назвал захарову "сильно выпивающей шмарой". А сделал он такой выпад из-за заявлений, которые она сделала по поводу событий в Израиле.
В своей пародии Юрий Великий изобразил и корчевникова, и нетрезвую захарову. Как отметили пользователи в комментариях, пародия получилась даже лучше оригинала. Также юзеры здорово посмеялись над нелепым диалогом, формулировками и оговорками в этой "беседе", отмечая талант к пародированию Юрия Великого.
В комментариях к видео украинцы написали:
- Это удивительно насколько у Юрия универсальная внешность. Кого угодно можно пародировать.
- Существует легенда что Дмитрий Медведев и Мария Захарова — брат и сестра. И в их зачатии брал участие сам самогонный аппарат.
- Тот случай, когда пародия гораздо симпатичнее оригиналов.
- "Я не пью, я коллекционирую перегары". Ваши тексты и ваши преображения — это гениально.
- Пародия намного симпатичнее оригинала. Спасибо огромное.
- Каждый выпуск в яблочко! Фразеологизмы просто шикарные!
- Это тот случай, когда пародист симпатичнее, чем она.
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