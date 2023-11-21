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"Заставляли есть сыр с плесенью": Великий из "Квартал 95" в образе Пескова рассказал о жизни дочери в Париже (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Юрий Великий в образе пескова Новость обновлена 21 ноября 2023, 11:56
Юрий Великий в образе пескова. Фото Скриншот из YouTube

Артист насмешил новой пародией на Пескова

Популярный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в "Вечернем квартале", с начала войны начал делать меткие пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, недавно мы рассказывали, что комик насмешил пародией на интервью машки захаровой у пропагандиста корчевникова, а теперь сделал пародию на пресс-секретаря путина пескова.

В новом видео Юрий Великий мастерски перевоплотился в пескова и дал интервью журналисту, в котором рассказал о своей дочери. Как известно, дочь главного вруна кремля училась во Франции и "очень бедно" жила в Париже.

В подписи к своей пародии Юрий Великий написал: "В одном из интервью, кремлевский лжец решил поведать населению РФ, что Лиза во время учебы во Франции находилась в спартанских условиях и буквально "бедовала". Пытаясь выдавить из граждан хоть немного сочувствия, в ответ он получил лишь насмешку и непонимание от прозревающих россиян".

В комментариях началось бурное обсуждение новой пародии комика:

  • Дочь Пескова очень бедно жила… Заставляли есть сыр с плесенью и ездить на машине без крыши.
  • Это было настоящее интервью с настоящим Песковым!
  • Юрий, только в Вашем исполнении Кремлёвский ёршик говорит правду. Спасибо!
  • Браво! Настоящий Песков! Во всем: и в манерах, и в высказываниях. Очень узнаваемо и очень смешно.
  • Видела я это интервью про "спартанские" условия за почти 2 мил. евро. Бедная девочка. Огромное спасибо за видео, Юрий!
  • Песков забыл рассказать ещё про то, как его дочь Елизавета во Франции вынужденно на панели стояла, концы с концами сводила
  • А вы знаете, вдвоем бедно жить во Франции очень дорого.
  • Тот случай, когда пародия лучше оригинала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет. Многие актеры студии практически не изменились, но есть и те, кто постарели и полысели.

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#95 квартал #Юрий Великий