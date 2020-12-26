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В зеленом боди с "кубиками": Ким Кардашян похвасталась оригинальным рождественским костюмом (фото)

В зеленом боди с "кубиками": Ким Кардашян похвасталась оригинальным рождественским костюмом (фото)
Обновлено 23:16 Сб, 26 Декабрь 2020 Телеграф Фото: twitter.com

25 декабря мир отмечал Католическое Рождество. Семейство Кардашян-Дженнер не пропустили этот праздник и устроили празднование в большом семейном кругу.

Знаменитости нарядились в различные оригинальные костюмы. Однако пользователям сети больше всего запомнился образ Ким Кардашян.

Ким примерила зеленое латексное боди с имитацией кубиков на животе, которое она совместила с атласной юбкой лаймового цвета с откровенным вырезом. Свой образ она закончила прозрачными туфлями на высоком каблуке и необычными серьгами-подвесками в виде баклажанов.

Волосы знаменитость завязала в низкий хвост и заплела длинную косу. Макияж нанесла легкий: коричневые тени на глазах и нюдовая помада на губах.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее, «Телеграф» писал, что Кортни Кардашян повторила обложку мужского журнала Playboy 1966 года.

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Все по теме:

Ким Кардашьян, Стиль, Образ, Рождество.

Автор:

Телеграф
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