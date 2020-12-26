В зеленом боди с "кубиками": Ким Кардашян похвасталась оригинальным рождественским костюмом (фото)

25 декабря мир отмечал Католическое Рождество. Семейство Кардашян-Дженнер не пропустили этот праздник и устроили празднование в большом семейном кругу.

Знаменитости нарядились в различные оригинальные костюмы. Однако пользователям сети больше всего запомнился образ Ким Кардашян.

Ким примерила зеленое латексное боди с имитацией кубиков на животе, которое она совместила с атласной юбкой лаймового цвета с откровенным вырезом. Свой образ она закончила прозрачными туфлями на высоком каблуке и необычными серьгами-подвесками в виде баклажанов.

Волосы знаменитость завязала в низкий хвост и заплела длинную косу. Макияж нанесла легкий: коричневые тени на глазах и нюдовая помада на губах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее, «Телеграф» писал, что Кортни Кардашян повторила обложку мужского журнала Playboy 1966 года.