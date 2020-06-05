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Развод? Ким Кардашьян съежает от Канье Уэста

Развод? Ким Кардашьян съежает от Канье Уэста
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американские супруги переживают кризис в отношениях.

Карантин стал настоящим испытанием для многих пар. Среди них и Ким и Канье, которые оказались в кризисной ситуации. Супруги планируют некоторое время пожить отдельно, чтобы избежать развода. Об этом сообщает издание The Sun. 

Во время пребывания в изоляции пара пытается поддерживать мир в отношениях, однако это дается им тяжело. Ким и Канье почти не пересекаются в собственном доме. Инсайдер сообщает, что ситуация очень напряженная и светская львица планирует переехать в другое помещение.

Я думаю, что они проведут время порознь в разных домах. Последнее, чего она хочет, – это развод. Это потому, что реакция общественности после ее второго развода была невыносимой, – отметил инсайдер.

Ким Кардашян поразила сеть соблазнительными снимками 

На значительное ухудшение отношений между супругами повлиял карантин. Кардашьян не привыкла постоянно быть дома и для нее пребывание в изоляции дается очень трудно. Это также сказалось на браке.

Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер замужеми считает себя с Канье влиятельной парой, – рассказал источник. 

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Отношения, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Звезда, Знаменитость.
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