Развод? Ким Кардашьян съежает от Канье Уэста

Новости шоу бизнеса:Американские супруги переживают кризис в отношениях.

Карантин стал настоящим испытанием для многих пар. Среди них и Ким и Канье, которые оказались в кризисной ситуации. Супруги планируют некоторое время пожить отдельно, чтобы избежать развода. Об этом сообщает издание The Sun.

Во время пребывания в изоляции пара пытается поддерживать мир в отношениях, однако это дается им тяжело. Ким и Канье почти не пересекаются в собственном доме. Инсайдер сообщает, что ситуация очень напряженная и светская львица планирует переехать в другое помещение.

Я думаю, что они проведут время порознь в разных домах. Последнее, чего она хочет, – это развод. Это потому, что реакция общественности после ее второго развода была невыносимой, – отметил инсайдер.

На значительное ухудшение отношений между супругами повлиял карантин. Кардашьян не привыкла постоянно быть дома и для нее пребывание в изоляции дается очень трудно. Это также сказалось на браке.

Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер замужеми считает себя с Канье влиятельной парой, – рассказал источник.