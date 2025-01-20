Італійський стиль та подвійний паркан: як виглядає розкішний особняк, де Потап та Каменських жили до війни

Пара придбала собі будинок у окремому котеджному містечку

Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Софія Ротару, наприклад, живе в особняку у селищі П’ятихатки, а співачка Настя Каменських та Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає маєток зіркового сімейства, в якому вони мешкали разом до початку війни. Нині Потап живе за кордоном.

Як виглядає особняк Насті Каменських та Потапа

Репер Потап придбав будинок в елітному селищі Романків, що неподалік Конча-Заспи до весілля з Каменських, ще у 2017 році. Саме на території особняка, коли він перебував ще на стадії будівництва, співак зробив своїй коханій пропозицію руки та серця.

Де жили Потап та Настя до війни Фото: strana.ua

Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко. Двоповерховий будинок Потапа та Насті збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за 2 парканами. Він розташований у котеджному містечку "Сонячна долина" і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру ведеться відеоспостереження, на в’їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони.

Потап та Настя придбали будинок у селищі Романків

На території особняка зіркової пари, яка мешкає по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою, знаходиться засклена тераса, будиночок для барбекю, басейн та лаундж-зона.

Як виглядає особняк Потапа та Насті під Києвом

Будинок Потапа та Насті виконаний в італійському стилі

І Потап, і Настя часто ділилися на своїй сторінці в Instagram фотографіями, зробленими як усередині, так і зовні свого гніздечка. Інтер’єр будинку виконаний у світлих тонах. На першому поверсі будинку знаходиться кухня, їдальня, вітальня та кімната для занять спортом. На другому поверсі біля пари розташована велика спальня, ванна кімната та вбиральня.

Настя Каменських у своєму будинку

Інтер’єр будинку Потапа та Насті виконаний у світлих тонах

Відомо, що вартість будинків у елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень. На території цього селища є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров’я в сосновому лісі.

Селище, де жили Потап та Настя до війни, посилено охороняється

"Телеграф" писав раніше, як у мережі відреагували на чутки про повернення Потапа до України. Кажуть, що репер має проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування.