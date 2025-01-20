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Італійський стиль та подвійний паркан: як виглядає розкішний особняк, де Потап та Каменських жили до війни

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як виглядає елітний особняк Потапа та Насті Каменських Новина оновлена 20 січня 2025, 16:19
Як виглядає елітний особняк Потапа та Насті Каменських. Фото Колаж "Телеграфа"

Пара придбала собі будинок у окремому котеджному містечку

Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Софія Ротару, наприклад, живе в особняку у селищі П’ятихатки, а співачка Настя Каменських та Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає маєток зіркового сімейства, в якому вони мешкали разом до початку війни. Нині Потап живе за кордоном.

Як виглядає особняк Насті Каменських та Потапа

Репер Потап придбав будинок в елітному селищі Романків, що неподалік Конча-Заспи до весілля з Каменських, ще у 2017 році. Саме на території особняка, коли він перебував ще на стадії будівництва, співак зробив своїй коханій пропозицію руки та серця.

Особняк Потапа та Насті Каменських
Де жили Потап та Настя до війни Фото: strana.ua

Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко. Двоповерховий будинок Потапа та Насті збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за 2 парканами. Він розташований у котеджному містечку "Сонячна долина" і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру ведеться відеоспостереження, на в’їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони.

Потап та Настя
Потап та Настя придбали будинок у селищі Романків

На території особняка зіркової пари, яка мешкає по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою, знаходиться засклена тераса, будиночок для барбекю, басейн та лаундж-зона.

Особняк Потапа та Насті під Києвом
Як виглядає особняк Потапа та Насті під Києвом
Будинок Потапа та Насті виконаний в італійському стилі
Будинок Потапа та Насті виконаний в італійському стилі

І Потап, і Настя часто ділилися на своїй сторінці в Instagram фотографіями, зробленими як усередині, так і зовні свого гніздечка. Інтер’єр будинку виконаний у світлих тонах. На першому поверсі будинку знаходиться кухня, їдальня, вітальня та кімната для занять спортом. На другому поверсі біля пари розташована велика спальня, ванна кімната та вбиральня.

Настя Каменських у своєму будинку
Настя Каменських у своєму будинку
Інтер’єр будинку Потапа та Насті виконаний у світлих тонах
Інтер’єр будинку Потапа та Насті виконаний у світлих тонах

Відомо, що вартість будинків у елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень. На території цього селища є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров’я в сосновому лісі.

Потап та Настя до війни жили у селищі Романків
Селище, де жили Потап та Настя до війни, посилено охороняється

"Телеграф" писав раніше, як у мережі відреагували на чутки про повернення Потапа до України. Кажуть, що репер має проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування.

Теги:
#Настя Каменських #Потап