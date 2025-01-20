Італійський стиль та подвійний паркан: як виглядає розкішний особняк, де Потап та Каменських жили до війни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пара придбала собі будинок у окремому котеджному містечку
Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Софія Ротару, наприклад, живе в особняку у селищі П’ятихатки, а співачка Настя Каменських та Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає маєток зіркового сімейства, в якому вони мешкали разом до початку війни. Нині Потап живе за кордоном.
Як виглядає особняк Насті Каменських та Потапа
Репер Потап придбав будинок в елітному селищі Романків, що неподалік Конча-Заспи до весілля з Каменських, ще у 2017 році. Саме на території особняка, коли він перебував ще на стадії будівництва, співак зробив своїй коханій пропозицію руки та серця.
Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко. Двоповерховий будинок Потапа та Насті збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за 2 парканами. Він розташований у котеджному містечку "Сонячна долина" і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру ведеться відеоспостереження, на в’їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони.
На території особняка зіркової пари, яка мешкає по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою, знаходиться засклена тераса, будиночок для барбекю, басейн та лаундж-зона.
І Потап, і Настя часто ділилися на своїй сторінці в Instagram фотографіями, зробленими як усередині, так і зовні свого гніздечка. Інтер’єр будинку виконаний у світлих тонах. На першому поверсі будинку знаходиться кухня, їдальня, вітальня та кімната для занять спортом. На другому поверсі біля пари розташована велика спальня, ванна кімната та вбиральня.
Відомо, що вартість будинків у елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень. На території цього селища є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров’я в сосновому лісі.
"Телеграф" писав раніше, як у мережі відреагували на чутки про повернення Потапа до України. Кажуть, що репер має проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування.