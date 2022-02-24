Путин начал войну: что известно к этому времени

Российская Федерация атакует - Украина защищается, есть потери и есть успехи

Полномасштабное наступление российских войск на Украину, о реальности которого говорили несколько последних месяцев и едва ли не точно указывали возможные даты вторжения, произошло. Преступным образом – по классической фашистской схеме, внезапно, ночью, массированными атаками на военные объекты в разных регионах страны.

Ночная атака российских войск

Еще в 03:26 по киевскому времени Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире NBC заявил, что к утру четверга Россия начнет "что-то похожее на полномасштабное вторжение" в Украину.

В 04:45 Президент России Владимир Путин заявил о вводе войск на территорию Украины.

Но уже за 10 минут до того произошло нападение пограничный пункт пропуска впс "Б.Писаревка" со стороны РФ.

А затем с периодичностью в несколько минут начались артобстрелы пограничных пунктов пропуска "Чертково", "Меловое", "Н.Слобода", "Гоптовка", аэродрома "Краматорск", "Веселое", "Вовчанск", "Дергачи", "Грабовское", "Краснополье"

В 05:23 на пограничный пункт "Бачевск" заходит бронетехника, буквально в то же время два взрыва происходят на взлетной полосе в Днепре

В 05:30 "ГРАДами" со стороны РФ обстреливают впс "Тополи", в этот же момент в Мелитополе Запорожской области на военном аэродроме от взрыва загорается военно-транспортный Ил-76, есть погибший и пострадавшие.

Взрывы в Мелитополе в стороне аэродрома продолжаются и после полудня.

Взрывы в стороне аэродрома на окраине Мелитополя

Минометному обстрелу подвергается впс "Золочев", несколько позже "ГРАДы" полетели на впс "Вовчанск".

Ровно в 6:00 утра российские войска перешли границу с Украиной.

Обстрелы происходили по нескольким регионам Украины

В 06:18 Украина закрыла воздушное пространство для полетов. Но взрывы на военных и стратегических объектах в разных областях Украины продолжаются.

06:53 Вблизи Харькова горит аэродром в Чугуеве.

07:55 ПВО ВСУ сбили российский Су-24 на Донбассе.

08:16 Со стороны Беларуси на Чернигов двинулись танки

Агрессором прорвана граница в Харьковской области.

08:33 Колонна военной техники РФ прорвалась на Украину через КПВВ "Чонгар" (со стороны Крыма).

Из Крыма прорвалась колонна военной техники РФ

Взорван мост через Северский Донец, частично разрушен мост между материковым Геническом на Херсонщине и Арабатской стрелкой.

Несколько ударов нанесено по Одессе – там горят промышленные объекты.

Российские военнослужащие требуют от украинских пограничников на острове Змеиный сдать оружие.

Россия нанесла удары по 17-й танковой и 164-й радиотехнической бригадам Кривого Рога.

В Мелитополе продолжаются взрывы на военном аэродроме. Видео взрыва опубликовал Телеграм-канал Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ.

На аэродроме происходят взрывы

От вражеских взрывов Украина несет потери: в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В Подольском районе Одесской области во время бомбардировки как минимум 18 человек погибло, есть раненые и пропавшие без вести.

В Мариуполе Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

Как минимум, погибло уже трое пограничников.

В Чугуеве под Харьковом в результате обстрела возник пожар в жилом доме, погиб несовершеннолетний мальчик.

К полудню стало известно о потерях украинской армии – погибло уже более 40 человек.

В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице.

Но украинские ВСУ держат удар: к 12:30 было сбито 7 военных самолетов российской авиации и два вертолета противника. В бою за Счастье было уничтожено порядка 50 оккупантов и несколько десятков единиц бронированной техники российских оккупантов.

На объездной Харькова сожгли четыре танка оккупантов. Мариуполь и Счастье под полным контролем ВСУ.

Отражая атаку на аэродром Гостомель под Киевом, ВСУ сбили три вертолета, в том числе российский Ка-52.

Задержаны первые пленные вражеской армии – военнослужащие в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

Мировое сообщество поддерживает Украину

По сообщению CNN, США и союзники пообещали ввести полномасштабные санкции против России.

Премьер Британии Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за вторжения России в Украину.

Правительства Эстонии, Польши, Латвии и Литвы выступили с предложениями созвать консультационное заседание НАТО по поводу войны в Украине. Это должно произойти согласно четвертой статье Североатлантического договора — поддержка Украины как союзника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия захватила Северо-Крымский канал на Херсонщине. В Киевской области упал самолет ВСУ, есть погибшие. Под обстрелом вражеских сил оказался аэродром в Житомирской области.