Путин начал войну: что известно к этому времени
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Российская Федерация атакует - Украина защищается, есть потери и есть успехи
Полномасштабное наступление российских войск на Украину, о реальности которого говорили несколько последних месяцев и едва ли не точно указывали возможные даты вторжения, произошло. Преступным образом – по классической фашистской схеме, внезапно, ночью, массированными атаками на военные объекты в разных регионах страны.
Ночная атака российских войск
Еще в 03:26 по киевскому времени Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире NBC заявил, что к утру четверга Россия начнет "что-то похожее на полномасштабное вторжение" в Украину.
В 04:45 Президент России Владимир Путин заявил о вводе войск на территорию Украины.
Но уже за 10 минут до того произошло нападение пограничный пункт пропуска впс "Б.Писаревка" со стороны РФ.
А затем с периодичностью в несколько минут начались артобстрелы пограничных пунктов пропуска "Чертково", "Меловое", "Н.Слобода", "Гоптовка", аэродрома "Краматорск", "Веселое", "Вовчанск", "Дергачи", "Грабовское", "Краснополье"
В 05:23 на пограничный пункт "Бачевск" заходит бронетехника, буквально в то же время два взрыва происходят на взлетной полосе в Днепре
В 05:30 "ГРАДами" со стороны РФ обстреливают впс "Тополи", в этот же момент в Мелитополе Запорожской области на военном аэродроме от взрыва загорается военно-транспортный Ил-76, есть погибший и пострадавшие.
Взрывы в Мелитополе в стороне аэродрома продолжаются и после полудня.
Минометному обстрелу подвергается впс "Золочев", несколько позже "ГРАДы" полетели на впс "Вовчанск".
Ровно в 6:00 утра российские войска перешли границу с Украиной.
Обстрелы происходили по нескольким регионам Украины
В 06:18 Украина закрыла воздушное пространство для полетов. Но взрывы на военных и стратегических объектах в разных областях Украины продолжаются.
06:53 Вблизи Харькова горит аэродром в Чугуеве.
07:55 ПВО ВСУ сбили российский Су-24 на Донбассе.
08:16 Со стороны Беларуси на Чернигов двинулись танки
Агрессором прорвана граница в Харьковской области.
08:33 Колонна военной техники РФ прорвалась на Украину через КПВВ "Чонгар" (со стороны Крыма).
Взорван мост через Северский Донец, частично разрушен мост между материковым Геническом на Херсонщине и Арабатской стрелкой.
Несколько ударов нанесено по Одессе – там горят промышленные объекты.
Российские военнослужащие требуют от украинских пограничников на острове Змеиный сдать оружие.
Россия нанесла удары по 17-й танковой и 164-й радиотехнической бригадам Кривого Рога.
В Мелитополе продолжаются взрывы на военном аэродроме. Видео взрыва опубликовал Телеграм-канал Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ.
От вражеских взрывов Украина несет потери: в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
В Подольском районе Одесской области во время бомбардировки как минимум 18 человек погибло, есть раненые и пропавшие без вести.
В Мариуполе Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
Как минимум, погибло уже трое пограничников.
В Чугуеве под Харьковом в результате обстрела возник пожар в жилом доме, погиб несовершеннолетний мальчик.
К полудню стало известно о потерях украинской армии – погибло уже более 40 человек.
В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице.
Но украинские ВСУ держат удар: к 12:30 было сбито 7 военных самолетов российской авиации и два вертолета противника. В бою за Счастье было уничтожено порядка 50 оккупантов и несколько десятков единиц бронированной техники российских оккупантов.
На объездной Харькова сожгли четыре танка оккупантов. Мариуполь и Счастье под полным контролем ВСУ.
Отражая атаку на аэродром Гостомель под Киевом, ВСУ сбили три вертолета, в том числе российский Ка-52.
Задержаны первые пленные вражеской армии – военнослужащие в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.
Мировое сообщество поддерживает Украину
По сообщению CNN, США и союзники пообещали ввести полномасштабные санкции против России.
Премьер Британии Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за вторжения России в Украину.
Правительства Эстонии, Польши, Латвии и Литвы выступили с предложениями созвать консультационное заседание НАТО по поводу войны в Украине. Это должно произойти согласно четвертой статье Североатлантического договора — поддержка Украины как союзника.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия захватила Северо-Крымский канал на Херсонщине. В Киевской области упал самолет ВСУ, есть погибшие. Под обстрелом вражеских сил оказался аэродром в Житомирской области.