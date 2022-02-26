У Чорному морі російський корабель знищив власний бойовий літак

Корабель ЧФ "дружнім пострілом" знищив власний бойовий літак

В акваторії Чорного моря корабель Чорноморського Флоту Росії поцілив у свій же військовий літак.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі розмістив пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

Публікації ВМС ЗС України

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійці ЗСУ збили транспортний літак, на борту якого перебували російські десантники, два винищувачі, а також військовий вертоліт. Окрім того, удень 25 лютого українські захисники знищили найновіший російський винищувач Су-35. Також варто відзначити, що лише за перші дві доби вторгнення на українські території російські окупанти втратили близько півтора десятка літальних апаратів.

Нагадаємо, що попри жорсткий та неочікуваний напад зі сторони країни-агресора, під час запеклих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили більше трьох тисяч ворожих окупантів та сотні одиниць їх військової техніки.