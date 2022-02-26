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13 українських військових, які обороняли острів Зміїний, можуть бути живими — МВС

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Острів Зміїний Новина оновлена 26 лютого 2022, 17:45
Острів Зміїний

Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Тринадцять українських військових, які обороняли острів Зміїний та раніше вважалися загиблими, можуть бути живі.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

У МВС зазначають, що російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

"Державна прикордонна служба України та ЗСУ, як і вся Україна, отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили про доставку до військовослужбовців України, які тимчасово окупували Росією Севастополь, які перебували на острові", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію.

"Я російський військовий корабель! Пропоную скласти зброю, здатися! Інакше по вас буде завдано бомбового удару", — чути на записі, що опублікувало МВС.

"Російський корабель, йди на **й", — відповіли йому прикордонники.

За словами Геращенка, після цієї розмови відбувся масований ракетний та артилерійський обстріл острова, внаслідок чого 13 бійців Держприкордонслужби загинули. Однак тепер є надія, що це не так.

Теги:
#Росія #Війна #Зміїний
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