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Вторгнення Росії: ЗСУ відзвітували про збиті за день "пташки" ворога

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українська авіація та ППО б’ють сили вторгнення Новина оновлена 26 лютого 2022, 20:45
Українська авіація та ППО б’ють сили вторгнення

Протиповітряна оборона України продовжує завдавати втрат авіації, бронетехніці та живій силі ворога.

За третій день російського вторгнення в Україну українська авіація та сили протиповітряної оборони позбавили супротивника щонайменше 11 вертольотів та 7 літаків, а також завдали ударів по колоні ворожих військ та ешелону з ПММ.

Про це у суботу, 26 лютого, увечері повідомляють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з інформацією, протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили: щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 і ще один військово-транспортний Іл-76 МД з десантом окупантів, крім збитого Іл- 76 МД на початку доби над Васильковом (Київська обл.).

"Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1", — наголошується в повідомленні.

Крім цього, фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону з 20 одиниць військової техніки.

"Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ​​ТВ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами ", — йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що українська ППО збила над Чорним морем російський винищувач.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Авіація #ЗСУ
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