Польща просить прийняти Україну в ЄС "позачергово"

Польща виступила за експрес-шлях членства України у Європейському союзі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти Україну до Євросоюзу в "експрес-режимі".

Відповідну заяву президент Польщі опублікував у Твіттері.

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"Польща виступає за експрес-шлях членства України в Європейському союзі. Статус кандидата має бути наданий негайно, і переговори про членство – розпочатися одразу після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію", – написав він.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз готує проти Росії "безпрецедентний пакет санкцій". За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про масштабнішу агресію.

"Цими санкціями ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися ", — сказала вона.