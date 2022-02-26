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Польща просить прийняти Україну в ЄС "позачергово"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Польща хоче бачити Україну у ЕС Новина оновлена 26 лютого 2022, 16:47
Польща хоче бачити Україну у ЕС

Польща виступила за експрес-шлях членства України у Європейському союзі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти Україну до Євросоюзу в "експрес-режимі".

Відповідну заяву президент Польщі опублікував у Твіттері.

"Польща виступає за експрес-шлях членства України в Європейському союзі. Статус кандидата має бути наданий негайно, і переговори про членство – розпочатися одразу після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію", – написав він.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз готує проти Росії "безпрецедентний пакет санкцій". За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про масштабнішу агресію.

"Цими санкціями ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися ", — сказала вона.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Польща хоче бачити Україну у ЕС
Україна
Польща просить прийняти Україну в ЄС "позачергово"
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