Росіяни гинуть, і ніхто їх не рятує: ЗСУ потужно вдарили по окупантах з неба

Бійці ЗСУ знищують супротивника

Під час запеклих боїв з українськими захисниками на території Чернігівщини та Сумщини російські окупанти понесли серйозні втрати.

Відповідну інформацію оприлюднили у суботу, 26 лютого, на сторінці "Оперативне командування "Північ"" в соцмережі.

Згідно з наявними відомостями, на північних околицях міста Конотоп бійці Збройних сил України нанесли авіаудар по противнику. Підрозділи армії Російської Федерації втратили близько 30 одиниць броньованої техніки та спецавтомобілів. Інформація з приводу "живих втрат" наразі уточнюється. Ті, кому вдалося вціліти після зустрічі з українськими захисниками, розбігаються в невідомих напрямках.

Окрім того, є дані, що у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом було знищено майже 15 одиниць ворожої техніки. А на менському напрямку ЗСУ знищили понтонну переправу через річку та нанесли удари по противнику, в результаті чого 20 одиниць техніки перетворилися на металобрухт.

Також зазначається, що дуже багато росіян загинули або були поранені. Командування російських підрозділів їх не евакуюють.

Публікація з соцмереж

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та неочікуваний напад зі сторони країни-агресора, під час запеклих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили більше трьох тисяч ворожих окупантів та сотні одиниць їх військової техніки.