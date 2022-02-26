Рус

Росіяни гинуть, і ніхто їх не рятує: ЗСУ потужно вдарили по окупантах з неба

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1234
Українські бійці впевнено тримають позиції Новина оновлена 26 лютого 2022, 13:13
Українські бійці впевнено тримають позиції

Бійці ЗСУ знищують супротивника

Під час запеклих боїв з українськими захисниками на території Чернігівщини та Сумщини російські окупанти понесли серйозні втрати.

Відповідну інформацію оприлюднили у суботу, 26 лютого, на сторінці "Оперативне командування "Північ"" в соцмережі.

Згідно з наявними відомостями, на північних околицях міста Конотоп бійці Збройних сил України нанесли авіаудар по противнику. Підрозділи армії Російської Федерації втратили близько 30 одиниць броньованої техніки та спецавтомобілів. Інформація з приводу "живих втрат" наразі уточнюється. Ті, кому вдалося вціліти після зустрічі з українськими захисниками, розбігаються в невідомих напрямках.

Окрім того, є дані, що у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом було знищено майже 15 одиниць ворожої техніки. А на менському напрямку ЗСУ знищили понтонну переправу через річку та нанесли удари по противнику, в результаті чого 20 одиниць техніки перетворилися на металобрухт.

Також зазначається, що дуже багато росіян загинули або були поранені. Командування російських підрозділів їх не евакуюють.

Публікація з соцмереж

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та неочікуваний напад зі сторони країни-агресора, під час запеклих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили більше трьох тисяч ворожих окупантів та сотні одиниць їх військової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Загиблі #Вторгнення #Окупанти
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Україна
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Дата публікації
Категорія
Загарбники вбили 198 людей
Співвідношення 17 до 1: названо втрати України від вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Україна просить відключити Росію від системи SWIFT
Залишилася лише Угорщина: Кіпр вже не проти відключити Росію від SWIFT
Дата публікації
Категорія
Тероборона діяла швидко
"Ви тут подохнете, с*ки": у Сумах тероборона затримала бойову машину росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)