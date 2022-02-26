Росіяни гинуть, і ніхто їх не рятує: ЗСУ потужно вдарили по окупантах з неба
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Бійці ЗСУ знищують супротивника
Під час запеклих боїв з українськими захисниками на території Чернігівщини та Сумщини російські окупанти понесли серйозні втрати.
Відповідну інформацію оприлюднили у суботу, 26 лютого, на сторінці "Оперативне командування "Північ"" в соцмережі.
Згідно з наявними відомостями, на північних околицях міста Конотоп бійці Збройних сил України нанесли авіаудар по противнику. Підрозділи армії Російської Федерації втратили близько 30 одиниць броньованої техніки та спецавтомобілів. Інформація з приводу "живих втрат" наразі уточнюється. Ті, кому вдалося вціліти після зустрічі з українськими захисниками, розбігаються в невідомих напрямках.
Окрім того, є дані, що у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом було знищено майже 15 одиниць ворожої техніки. А на менському напрямку ЗСУ знищили понтонну переправу через річку та нанесли удари по противнику, в результаті чого 20 одиниць техніки перетворилися на металобрухт.
Також зазначається, що дуже багато росіян загинули або були поранені. Командування російських підрозділів їх не евакуюють.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та неочікуваний напад зі сторони країни-агресора, під час запеклих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили більше трьох тисяч ворожих окупантів та сотні одиниць їх військової техніки.
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