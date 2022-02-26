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Заплутати окупанта — "Укравтодор" демонтурэ дорожні знаки

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Микита Синицін Микита Синицін
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Дорожні знаки по всій країні будуть демонтовані Новина оновлена 26 лютого 2022, 16:45
Дорожні знаки по всій країні будуть демонтовані

Триває російсько-українська війна, під ударами окупантів опиняються українські міста , внаслідок чого продовжують гинути мирні жителі.

Для того, щоб ускладнити пересування російських військ, українською, компанія "Укравтодор" заявила про демонтаж дорожніх знаків на всіх автошляхах України.

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, органи правопорядку успішно борються з диверсантами, яких розпызнають у всіх містах та знищують.

Теги:
#Автодороги #Укравтодор #Війна з РФ
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