Обстріл Чернігова: російські військові влучили в житловий будинок (відео)

Зберігається ризик повторного обстрілу

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Повідомляється, що Чернігов обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град". Влучили в одну з багатоповерхівок. У ній почалася пожежа.

У Чернігівській обласній військово-цивільній адміністрації просять сховатися в укриття через ризик повторного обстрілу ракетами та "Градами" житлових кварталів. Чи є постраждалі наразі невідомо.

Відео цього ж будинку з іншого ракурсу з’явилося в українських пабліках у Телеграмі. Названа адреса — вулиця Бєлова.

На Чернігівщині 26 лютого точаться бої з окупантами. Російські загарбники втратили близько двох десятків одиниць військової техніки внаслідок точного удару по колоні.

Обстріл цивільного населення триває третій день — відколи Росія вторглася в Україну. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будинки у Києві, Харкові, ведуться бої в інших регіонах України.

Російські солдати гинуть на українській землі — їхні тіла нема кому вивозити. Українська сторона звернулася по допомогу з цим до Червоного хреста.

Як раніше писав "Телеграф", для сімей та близьких озброєних російських загарбників в Україні відкриють гарячу лінію — щоб вони могли дізнатися про полон, поранення чи смерть рідних.