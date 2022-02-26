Рус

Обстріл Чернігова: російські військові влучили в житловий будинок (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
538
Пожежа через влучення снаряду Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:39
Пожежа через влучення снаряду

Зберігається ризик повторного обстрілу

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Повідомляється, що Чернігов обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град". Влучили в одну з багатоповерхівок. У ній почалася пожежа.

У Чернігівській обласній військово-цивільній адміністрації просять сховатися в укриття через ризик повторного обстрілу ракетами та "Градами" житлових кварталів. Чи є постраждалі наразі невідомо.

Відео цього ж будинку з іншого ракурсу з’явилося в українських пабліках у Телеграмі. Названа адреса — вулиця Бєлова.

На Чернігівщині 26 лютого точаться бої з окупантами. Російські загарбники втратили близько двох десятків одиниць військової техніки внаслідок точного удару по колоні.

Обстріл цивільного населення триває третій день — відколи Росія вторглася в Україну. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будинки у Києві, Харкові, ведуться бої в інших регіонах України.

Російські солдати гинуть на українській землі — їхні тіла нема кому вивозити. Українська сторона звернулася по допомогу з цим до Червоного хреста.

Як раніше писав "Телеграф", для сімей та близьких озброєних російських загарбників в Україні відкриють гарячу лінію — щоб вони могли дізнатися про полон, поранення чи смерть рідних.

Теги:
#Чернігів #Обстріл
Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
Україна
В Одесі пролунали сильні вибухи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
В Одесі пролунали сильні вибухи
Дата публікації
Категорія
Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця
Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця
Дата публікації
Категорія
Денис Монастирський
"Ми просто знаходимо їх і в ** буємо": Монастирський не стримався і розповів, як вони знищують окупантів
Дата публікації
Категорія
Окупанти обстріляли дитсадок, поки там знаходилися діти
Померла 7-річна дівчинка, поранена під час обстрілу дитсадка в Охтирці
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)