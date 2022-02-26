Тисячі трупів та полонених: Україна запустила гарячу лінію для матерів російських окупантів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1659
Українські захисники продовжують боротьбу
Російські війська, які вторглися в Україну, зазнають тисячних втрат. Частина солдатів здається або потрапляє в полон. В українському Міноборони готуються запустити гарячу лінію для рідних та близьких російських загарбників.
Про відкриття лінії "Повернися живим з України!" Повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Вона надаватиме інформацію про російських солдатів убитих, поранених або тих, що потрапили в полон під час нападу на нашу країну. Також за нею родичі вбитих окупантів зможуть з’ясувати, як і коли забрати тіло. Для полонених можна буде залишати короткі повідомлення.
Зазначимо, що офіційного номера від Міноборони України наразі не озвучили.
Згідно з попередніми даними, Росія втратила вже понад 3000 людей убитими під час вторгнення в Україну. Також підбито безліч техніки ворога.
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з офіційними даними, серед загиблих через напад Росії 198 українців — троє дітей. Бойові дії ведуться на півночі, сході, півдні. На Донбасі українським військам не вдалося утримати Станицю Луганську.