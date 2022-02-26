Не тільки коктейль: силовики розповіли, як ще можна боротися з окупантами

У силових структурах розповіли як можна зупиняти колони постачання ворога

Все частіше рядові українці з лав територіальної оборони та місцевих жителів чинять опір російським окупантам, знищуючи тилові колони техніки, перш за все з паливом.

За словами представників силових структур, рядові українці можуть чинити опір агресору не лише зі зброєю або коктейлем Молотова в руках, а й затримуючи його колони постачання.

- блокувати дороги;

- влаштовувати завали;

- підпалювати ліс та багато іншого.

Збройні сили України тим часом виконують свою роботу, знищуючи бойову техніку та авіацію ворога.