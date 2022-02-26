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Не тільки коктейль: силовики розповіли, як ще можна боротися з окупантами

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Микита Синицін Микита Синицін
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Українців закликають затримувати російські колони постачання Новина оновлена 26 лютого 2022, 22:08
Українців закликають затримувати російські колони постачання

У силових структурах розповіли як можна зупиняти колони постачання ворога

Все частіше рядові українці з лав територіальної оборони та місцевих жителів чинять опір російським окупантам, знищуючи тилові колони техніки, перш за все з паливом.

За словами представників силових структур, рядові українці можуть чинити опір агресору не лише зі зброєю або коктейлем Молотова в руках, а й затримуючи його колони постачання.

- блокувати дороги;

- влаштовувати завали;

- підпалювати ліс та багато іншого.

Збройні сили України тим часом виконують свою роботу, знищуючи бойову техніку та авіацію ворога.

Теги:
#агресія РФ #Тероборона #Війна з РФ
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