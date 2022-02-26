Не тільки коктейль: силовики розповіли, як ще можна боротися з окупантами
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У силових структурах розповіли як можна зупиняти колони постачання ворога
Все частіше рядові українці з лав територіальної оборони та місцевих жителів чинять опір російським окупантам, знищуючи тилові колони техніки, перш за все з паливом.
За словами представників силових структур, рядові українці можуть чинити опір агресору не лише зі зброєю або коктейлем Молотова в руках, а й затримуючи його колони постачання.
- блокувати дороги;
- влаштовувати завали;
- підпалювати ліс та багато іншого.
Збройні сили України тим часом виконують свою роботу, знищуючи бойову техніку та авіацію ворога.
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