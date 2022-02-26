Стінгер у роботі: на Херсонщині збили вертоліт окупантів

Російські загарбники зазнають втрат.

У суботу, 26 лютого, на третій день війни Росії з Україною в Херсонській області було збито гелікоптер російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ на своєму telegram-каналі.

Увага. На відео є ненормативна лексика.

На кадрах зафіксовано попадання по гелікоптеру російських окупантів зі "Стінгера" в районі Нової Каховки (Херсонська область).

Стінгер — американський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять (літаків, вертольотів, БПЛА), крім того, забезпечує можливість обстрілу по неброньованих наземних або надводних цілях.

Нагадаємо, російська армія зазнає великих втрат в Україні, хоча офіційний Кремль не дає жодної інформації щодо втрат своїх громадян. У Міноборони України заявили про три тисячі загиблих ворогів за перші два дні війни. Президент України Володимир Зеленський досі сподівається достукатися до росіян.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію у столиці 26 лютого.