ВСУ сорвали наступление оккупантов на Киев со стороны Чернигова: детали от Геращенко

Украинские артиллеристы взорвали эшелон с топливом для оккупантов

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ВСУ остановили наступление российской армии на Киев со стороны Чернигова.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Геращенко, бойцы ВСУ в Крюковском районе Черниговщины взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов, тем самым остановив движение противника к Киеву.

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"Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришёл эшелон с соляркой для Колон российско-фашистских войск наступающих с направления Чернигов- Сумы. Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают что на месте станции — море огня! Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с Востока. Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы!", — написал Геращенко.

Ранее Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве по состоянию на 21.14 26 февраля. По его словам, российские оккупанты не прорвались в город, однако в нем орудуют диверсионные группы. Перестрелки, которые слышны в Киеве — это операции по обезвреживанию диверсантов.

В результате российской агрессии в Киеве погиб ребенок, кроме него погибли еще пятеро мирных жителей.