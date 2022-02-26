Укр

ВСУ сорвали наступление оккупантов на Киев со стороны Чернигова: детали от Геращенко

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
905
Военные РФ Новость обновлена 26 февраля 2022, 21:58
Военные РФ

Украинские артиллеристы взорвали эшелон с топливом для оккупантов

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что ВСУ остановили наступление российской армии на Киев со стороны Чернигова.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Геращенко, бойцы ВСУ в Крюковском районе Черниговщины взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов, тем самым остановив движение противника к Киеву.

"Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришёл эшелон с соляркой для Колон российско-фашистских войск наступающих с направления Чернигов- Сумы. Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают что на месте станции — море огня! Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с Востока. Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы!", — написал Геращенко.

Ранее Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве по состоянию на 21.14 26 февраля. По его словам, российские оккупанты не прорвались в город, однако в нем орудуют диверсионные группы. Перестрелки, которые слышны в Киеве — это операции по обезвреживанию диверсантов.

В результате российской агрессии в Киеве погиб ребенок, кроме него погибли еще пятеро мирных жителей.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война
Владимир Зеленский
Политика
Зеленский обратился в ООН из-за тысяч трупов российских оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский обратился в ООН из-за тысяч трупов российских оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Украинская авиация и ПВО бьют силы вторжения
Вторжение России: ВСУ отчитались о сбитых за день "птичках" врага
Дата публикации
Категория
Бранденбургские ворота в Германии на днях подсветили в цвета Украины
Германия передумала по поводу вооружения для Украины
Дата публикации
Категория
Самые первые российские пленные в Украине
Отец оккупанта, попавшего в плен в Украине: "Почему сыновья олигархов не служат?"
Дата публикации
Категория
Военные РФ бьют по мирным гражданам
На трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус: есть погибший, много раненых