Путинский десант смог подло высадиться под Киевом: новые подробности о боях за авиабазу в Василькове

Украинские военные врагу не поддаются

Васильков Киевской области сейчас ожесточенно воюет с российскими оккупантами, которые пытаются подчинить себе населенный пункт и забрать местный аэродром. К сожалению, в городе подтверждается наличие военного десанта, несмотря на сбитие одного из самолетов противника.

Такую информацию передает "ТСН", ссылаясь на мэра Василькова Наталью Баласинович.

По ее словам, на улицах города ВСУ дает достойный отпор врагу.

"Горжусь нашими друзьями — 40-й бригадой и нашими ППОшниками, которые уничтожили вражеский самолет с десантом. Также — вражеский вертолет", — отметила она, добавив, что обломки самолета посыпались на территорию ее родного поселка.

Одной из самых горячих точек противостояний Баласинович называет улицу Декабристов, которая является центральной в населенном пункте.

Улица Декабристов обозначена красным пятнышком

"Постоянно идут обстрелы ракетами. Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады", — подчеркнула чиновница.

По ее информации, к сожалению, среди украинских защитников есть немало потерь. Также отчитываются о значительном количестве раненых. При этом ВСУ получает огромную поддержку от представителей местной терробороны. Несмотря на все сложности, Наталья Баласинович уверена, что победа будет за Украиной.

Напомним, что Россия напала на Украину в четверг, 24 февраля. За это время были обстреляны многие населенные пункты, ведутся бои в нескольких областях. Телеграф ведет текстовый онлайн, чтобы вы оперативно узнавали о том, что происходит.