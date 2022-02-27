"Конец для Путина": Германия больше не будет покупать газ у России

От российского газа Берлин откажется сразу после расширения хранилищ

Германия после полномасштабного российского вторжения в Украину отказалась от российского газа. Берлин планирует перейти на поставку голубого топлива из США.

Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в собственном Telegram-канале.

Отмечается, что во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия сделала цены на газ заоблачными и стала угрожать безопасности всего континента. Именно поэтому ее нельзя считать нормальным партнером. Шольц призвал как можно быстрее расширить терминалы LNG (терминал по получению и регазификации сжиженного газа).

"Важно. Это не значит, что сегодня немцы сами закрывают трубы, обрезают поставки и так далее. Нет. Это значит, что немцы прозрели. И что россияне больше не являются партнерами. Как только LNG-терминалы будут расширены, новых контрактов не будет", – объяснил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что такой шаг Германии станет концом для президента РФ Владимира Путина. И резюмировал, что параллельно Брюссель работает над вопросом снабжения оружием и топливом украинской армии.

Ранее сообщалось, что Германия решила передать оружие Украине — речь о 500 ракетах к установкам "Стингер", а также тысяче единиц противотанкового оружия.

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