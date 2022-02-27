"Конец для Путина": Германия больше не будет покупать газ у России
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От российского газа Берлин откажется сразу после расширения хранилищ
Германия после полномасштабного российского вторжения в Украину отказалась от российского газа. Берлин планирует перейти на поставку голубого топлива из США.
Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в собственном Telegram-канале.
Отмечается, что во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия сделала цены на газ заоблачными и стала угрожать безопасности всего континента. Именно поэтому ее нельзя считать нормальным партнером. Шольц призвал как можно быстрее расширить терминалы LNG (терминал по получению и регазификации сжиженного газа).
"Важно. Это не значит, что сегодня немцы сами закрывают трубы, обрезают поставки и так далее. Нет. Это значит, что немцы прозрели. И что россияне больше не являются партнерами. Как только LNG-терминалы будут расширены, новых контрактов не будет", – объяснил Геращенко.
Советник главы МВД добавил, что такой шаг Германии станет концом для президента РФ Владимира Путина. И резюмировал, что параллельно Брюссель работает над вопросом снабжения оружием и топливом украинской армии.
Ранее сообщалось, что Германия решила передать оружие Украине — речь о 500 ракетах к установкам "Стингер", а также тысяче единиц противотанкового оружия.
Оперативная информация обо всем, что происходит в Украине на 4-й день войны с Россией в материале "Телеграфа" : "Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".
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