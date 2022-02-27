Укр

В подвалах без воды и хлеба: что происходит в оккупированных Счастье и Станице Луганской

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
294
Последствия одного из обстрелов Новость обновлена 27 февраля 2022, 21:07
Последствия одного из обстрелов

В населенных пунктах нет необходимых лекарств

Пока украинские военные на всех фронтах защищают страну от вторжения России, войска оккупантов практически сравняли с землей два населенных пункта на Луганщине — Счастье и Станицу Луганскую.

Об этом сообщил глава ОГА Луганской области Сергей Гайдай. Он рассказал, что оккупированные населенные пункты на границе гуманитарной катастрофы. Люди вынуждены сидеть в подвалах постоянно, а от обстрелов пострадали как жилые дома, включая многоквартирные, так и объекты инфраструктуры.

Эвакуация населения невозможна, также нельзя обеспечить людей даже водой и хлебом. Коммуникаций нет. Гайдай обратился к Красному кресту за помощью.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законной украинской власти предоставить помощь населению",- написал он.

Станицу Луганскую оккупанты захватили 26 февраля. Жители Счастья за несколько дней до этого, с начала войны с Россией, сообщали, что ситуация в городе критическая — люди оказались заблокированными в подвалах и просили "зеленый коридор" для эвакуации.

В социальных сетях города публикуют объявления о поиске пропавших или людей, с которыми несколько дней нет связи, фото разрушений, отметки о сохранности домов по разным адресам и сообщения о нехватке инсулина и других препаратов.

Поиск родственников
Поиск родственников
Состояние многоэтажек после обстрела
Состояние многоэтажек после обстрела

Ранее "Телеграф" писал про удар по житомирскому аэропорту из Беларуси.

Теги:
#Счастье #Обстрелы #Станица-Луганская
ВСУ
Украина
Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры Украины и России начались: подробности
Дата публикации
Категория
"Мрии" больше существует
Оккупанты уничтожили гордость Украины — самолет "Мрия"
Дата публикации
Категория
От российских танков осталось только пепелище
В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом (фото)
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин пошел на ядерный шантаж Украины и Запада