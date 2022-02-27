В подвалах без воды и хлеба: что происходит в оккупированных Счастье и Станице Луганской

В населенных пунктах нет необходимых лекарств

Пока украинские военные на всех фронтах защищают страну от вторжения России, войска оккупантов практически сравняли с землей два населенных пункта на Луганщине — Счастье и Станицу Луганскую.

Об этом сообщил глава ОГА Луганской области Сергей Гайдай. Он рассказал, что оккупированные населенные пункты на границе гуманитарной катастрофы. Люди вынуждены сидеть в подвалах постоянно, а от обстрелов пострадали как жилые дома, включая многоквартирные, так и объекты инфраструктуры.

Эвакуация населения невозможна, также нельзя обеспечить людей даже водой и хлебом. Коммуникаций нет. Гайдай обратился к Красному кресту за помощью.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законной украинской власти предоставить помощь населению",- написал он.

Станицу Луганскую оккупанты захватили 26 февраля. Жители Счастья за несколько дней до этого, с начала войны с Россией, сообщали, что ситуация в городе критическая — люди оказались заблокированными в подвалах и просили "зеленый коридор" для эвакуации.

В социальных сетях города публикуют объявления о поиске пропавших или людей, с которыми несколько дней нет связи, фото разрушений, отметки о сохранности домов по разным адресам и сообщения о нехватке инсулина и других препаратов.

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