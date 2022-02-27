Впечатляющая цифра: сколько украинцев пополнили ряды армии и теробороны за два дня

Украинская армия за два дня увеличилась на 100 тысяч человек

С началом войны России против Украины ряды украинской армии продолжают пополняться с каждым днем и уже в строй встали дополнительно сто тысяч бойцов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Нам противостоит одна из самых больших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За 2 суток мобилизовано почти 100 тыс. граждан, из них половина — резервисты Сил ТРО", — написал Залужный в соцсети Facebook в воскресенье, 27 февраля.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в Украине.

В воскресенье, 27 февраля, Зеленский заявил, что все украинские воины, которые держат в руках оружие и дают отпор врагу, до конца войны будут получать по 100 тыс. грн в месяц.