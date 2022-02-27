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В ОП обратились к украинцам с важной просьбой насчет диверсантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Задержание ДРГ в Украине Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:29
Задержание ДРГ в Украине

В ОП призвали украинцев самостоятельно не задерживать ДРГ

Жителей Украины призвали не "вести охоту на ведьм" самостоятельно и не задерживать диверсантов.

Указанную информацию в воскресенье, 27 февраля, во время очередного пресс-брифинга, ссылаясь на сообщение от украинских спецслужб, обнародовал советник действующего президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, представители специальных служб и других военных организаций в Украине призывают население не пытаться самостоятельно задерживать диверсантов и других подозрительных лиц. В случае их обнаружения обязательно нужно сообщать в полицию или оповещать представителей терробороны, которые, получив ваши сведения, будут действовать согласно принятому протоколу.

"Спецслужбы и украинские военные обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться силой задерживать, а сообщать в полицию и другие органы безопасности о лицах, которых вы подозреваете (в работе на диверсантов, — ред.) и они будут действовать, согласно с принятым в спецслужбах протоколом", — сообщил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице оперативно уничтожили чеченских диверсантов, которые передвигались на "скорой".

Также напомним, как украинские защитники "воспитывают" захватчиков и учат их надлежащим украинским поздравлениям.

Теги:
#Украина #Россия #Задержание #Диверсант
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