Переговоры Украины и России состоятся: названо место

Украинская делегация решила провести переговоры с российской стороной касаемо вероятного завершения войны. Это выяснилось после беседы президента Владимира Зеленского с непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Информацию сообщили в Офисе президента.

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Встреча должна произойти на границе Украины и Беларуси, в районе реки Припять.

Как отмечают в ОП, Лукашенко взял под личную ответственность то, что на время поездки, переговоров и даже возвращение украинской делегации вся авиация, а также боевые ракеты, находящиеся на территории РБ, не будут подняты в воздух.

Кто именно станет членами переговорной команды от Офиса президента, еще неизвестно.

Зато является правдивым факт, что один из членов переговорной команды со стороны Кремля — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, еще утром 27 февраля и сам Владимир Зеленский, и другие представители его администрации заявляли, что Россия ставит слишком ультимативные условия, дабы соглашаться с ней на переговоры.

Теперь же речь идет о встрече "без предварительных условий".

При этом западные страны, к примеру Великобритания, предупреждали Зеленского и других украинских политиков, что диалог с Москвой должен был организован только после вывода российских войск из Украины.