Создана петиция к странам-членам НАТО: помогите остановить ад
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Как сообщил официальный Телеграмм-канал партии "Слуга народа", украинский народ просит страны-члены НАТО помочь в борьбе с российской агрессией.
Создана петиция, которую должен подписать каждый, кто хочет победы Украины над россией.
"Украинский народ просит страны-члены НАТО: закрыть воздушное пространство над Украиной; ввести в Украину миротворческие войска НАТО; оказать военную помощь Киеву; поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле!" – говорится в сообщении.
Партия "Слуга народа" напоминает: "24 февраля россия начала полномасштабную войну с Украиной. Погибают люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты".
"Этот ад нужно остановить", – отмечают в СН.
Подписать петицию можно здесь. Она размещена на европейском сайте Open Petition,
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