Создана петиция к странам-членам НАТО: помогите остановить ад

Как сообщил официальный Телеграмм-канал партии "Слуга народа", украинский народ просит страны-члены НАТО помочь в борьбе с российской агрессией.

Создана петиция, которую должен подписать каждый, кто хочет победы Украины над россией.

"Украинский народ просит страны-члены НАТО: закрыть воздушное пространство над Украиной; ввести в Украину миротворческие войска НАТО; оказать военную помощь Киеву; поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле!" – говорится в сообщении.

Партия "Слуга народа" напоминает: "24 февраля россия начала полномасштабную войну с Украиной. Погибают люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты".

"Этот ад нужно остановить", – отмечают в СН.

Подписать петицию можно здесь. Она размещена на европейском сайте Open Petition,