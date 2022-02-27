Створено петицію до країн-членів НАТО: допоможіть зупинити пекло

Як повідомив офіційний Телеграм-канал партії "Слуга народу", український народ просить країни-члени НАТО допомогти у боротьбі з російською агресією.

Створено петицію, яку має підписати кожен, хто хоче перемоги України над росією.

"Український народ просить країни-члени НАТО: закрити повітряний простір над Україною; ввести в Україну миротворчі війська НАТО; надати військову допомогу Києву; підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі!", – говориться у повідомленні.

Партія "Слуга народу" нагадує: "24 лютого росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти".

"Це пекло потрібно зупинити", – наголошують в СН.

Підписати петицію можна тут. Вона розміщена на європейському сайті Open Petition.