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Ультиматумов не будет: у Зеленского объяснили, почему не едут на встречу с РФ в Беларусь

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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На уступки украинская власть не пойдет Новость обновлена 27 февраля 2022, 10:45
На уступки украинская власть не пойдет

Кремль постоянно манипулирует, пытаясь извлечь выгоду

Украинские власти, как и сообщал президент Владимир Зеленский, не собираются встречаться с российской делегацией в Гомеле, Беларусь. Это недопустимый шаг через манипулятивное и ультимативное поведение Кремля.

Такое объяснение действиям официального Киева дал советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

По словам чиновника, Россия всячески пытается подстроить переговоры под себя, несмотря на мнение украинской власти. При этом Беларусь у Путина просто "используют".

Подоляк убежден, что попытка устроить переговоры Россия-Украина в Гомеле является ни чем иным, как очередной постановкой для отвода глаз. Но не для Украины или для всего цивилизованного мира.

"С таким грязным поведением российской стороны даже в теме переговоров однозначно можно рассчитывать на еще более негативную реакцию Запада и еще более жесткие санкционные пакеты, — подчеркнул Михаил Подоляк. — Все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях".

Представитель Офиса президента добавил, что диалог с Кремлем состоится только после двустороннего согласования места, формата, реального содержания переговоров и их результатов.

Тем временем, президент Владимир Зеленский обратился к народу Беларуси с призывом противостоять участию их государства в военной интервенции Кремля против Украины.

Добавим, что сейчас власть предлагает иностранцам, желающим стать на защиту Украины, присоединяться к рядам отечественной территориальной обороны.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Переговоры #Война #Михаил Подоляк
На уступки украинская власть не пойдет
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