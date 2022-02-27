Лукашенко признал запуск ракет по Украине и пригрозил третьей мировой

Беларусь активно помогает России в войне против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его обращение к белорусскому народу.

"Телеграф" собрал главные тезисы с его обращения по материалам "БелТА".

К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу.

Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт.

Из Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине , но это был "вынужденный шаг", — якобы рядом с границей были украинские ракетные дивизии, готовые ударить по белорусам.

, но это был "вынужденный шаг", — якобы рядом с границей были украинские ракетные дивизии, готовые ударить по белорусам. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?

Мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор.

Планы защиты Беларуси разработаны. С Путиным договорились разместись такое вооружение, что ни полякам, ни литовцам воевать не захочется.

Санкции подталкивают Россию к третьей мировой войне.

Как сообщал "Телеграф", только сегодня украинские Воздушные силы сбили крылатую ракету, которая летела в сторону Киева с территории Беларуси.