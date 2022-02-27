Лукашенко признал запуск ракет по Украине и пригрозил третьей мировой
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Беларусь активно помогает России в войне против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его обращение к белорусскому народу.
"Телеграф" собрал главные тезисы с его обращения по материалам "БелТА".
- К белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу.
- Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт.
- Из Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был "вынужденный шаг", — якобы рядом с границей были украинские ракетные дивизии, готовые ударить по белорусам.
- Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?
- Мы ждем-с. Все сидят в Гомеле и ждут. Приедут — будут переговоры. Не приедут, как президент России вчера мне сказал, ну что делать, значит это их выбор.
- Планы защиты Беларуси разработаны. С Путиным договорились разместись такое вооружение, что ни полякам, ни литовцам воевать не захочется.
- Санкции подталкивают Россию к третьей мировой войне.
Как сообщал "Телеграф", только сегодня украинские Воздушные силы сбили крылатую ракету, которая летела в сторону Киева с территории Беларуси.
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