Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)

Количество трофеев украинских защитников в Одесской области может увеличиться

Война в Украине против российских захватчиков продолжается и на суше, и на море. Возле берегов Одессы произошло столкновение в акватории Черного моря.

О морском бое сообщают региональные Телеграм каналы. Предварительно — были замечены два российских военных судна. Согласно неофициальным данным встреча на море закончилась позитивно для украинской стороны и один русский военный корабль был поврежден.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отметим, что видео сняты ранним утром. Местные СМИ сообщили, что корабли открывали хаотичный огонь из артиллерийских орудий.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук комментируя утреннюю воздушную тревогу и звуки канонады в Одессе отметил, что враг давит и "сдыхает", но "у него много железа, вот и стреляет".

Ранее "Телеграф" сообщал про ракетный удар по Ровенской области — под прицел попал общевойсковой полигон. россияне обстреливают украинские войска издалека — на всех рубежах прямого столкновения им нанесли достаточно сильный урон и они пытаются восполнить силы.