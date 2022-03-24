Російський гелікоптер відстрілявся по позиціям окупантів на Харківщині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1406
Російська авіація вже починає стріляти по своїм
Під Харковом російський вертоліт здійснив наліт на позиції своїх військ і ліквідував велику кількість військової техніки та особового складу окупаційної армії.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.
"Вранці російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ у Малій Рогані", — написав він.
За його словами, саме ці окупаційні підрозділи регулярно обстрілювали Харків ракетною та ствольною артилерією.
Синегубов також висловив сподівання, що цей випадок самоліквідації окупаційних військ буде далеко не останнім.
Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів, що зараз фронт практично завмер, оскільки росіянам не вистачає військ, щоб відновити наступ.
Тим часом бійці ЗСУ звільнили населений пункт Лук’янівка в Київській області і відрізали окупантам, що залишилися на сході від Києва, можливість вийти до своїх військ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-