У ЄС пройшов саміт щодо України: що вирішили

Єврорада оприлюднила висновки за підсумками саміту щодо України

Глави країн ЄС підтримали євроінтеграційні прагнення України та запропонували Єврокомісії оприлюднити свої висновки щодо заявки Києва на вступ до Союзу.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, розміщених на сайті Європейської ради.

Країни Європи висловили підтримку Версальській декларації та визнали європейський вибір України відповідно до положень Угоди про асоціацію.

"Європейська рада знову пропонує Комісії подати свою думку відповідно до відповідних положень договорів", — йдеться в повідомленні.

Також у ЄС повідомили, що й надалі надаватимуть Україні, яка понад місяць протистоїть вторгненню росії, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Крім того, там нагадали, що ввели потужні санкції проти росії з метою позбавити її ресурсів для подальшої агресії проти нашої країни, а також закликали інші країни світу до них приєднатися.

"Будь-які спроби обійти санкції або допомогти росії іншими способами мають припинятися", — повідомили у Єврораді.

Також у ЄС запропонували Єврокомісії здійснити необхідні ініціативи, щоб прийняти українських біженців та закликали уряди всіх країн-членів активізувати зусилля, щоб підтримати найбільш уразливі сфери населення та припинити будь-які спроби торгівлі людьми.

Євросоюз також готовий надавати посильну підтримку Україні для задоволення її поточних потреб та її відновлення після завершення війни. З цією метою буде створено відповідний трастовий фонд.

Як повідомлялося раніше, ЄС вирішив збільшити розмір військової допомоги для України та має намір виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро на додаток до ще 500 мільйонів, які було виділено раніше.