Укр

В ЕС прошел саммит по Украине: что решили

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЕС Новость обновлена 25 марта 2022, 05:04
ЕС

Евросовет обнародовал выводы по итогам саммита касаемо Украины

Главы стран ЕС поддержали евроинтеграционные стремления Украины и предложили Еврокомиссии обнародовать свои выводы относительно заявки Киева на вступление в Союз.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, размещенных на сайте Европейского совета.

Страны Европы выразили поддержку Версальской декларации и признали европейский выбор Украины согласно положениям Соглашениям об ассоциации.

"Европейский совет вновь предлагает Комиссии представить свое мнение в соответствии с соответствующими положениями договоров", — говорится в сообщении.

Также в ЕС сообщили, что и впредь будут оказывать Украине, которая больше месяца противостоит вторжению россии, политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Кроме того там напомнили, что ввели мощные санкции против россии с целью лишить ее ресурсов для дальнейшей агрессии против нашей страны, а также призвали другие страны мира к ним присоединиться.

"Любые попытки обойти санкции или помочь россии другими способами должны пресекаться", — сообщили в Евросовете.

Также в ЕС предложили Еврокомиссии предпринять необходимые инициативы, чтобы принять украинских беженцев и призывали правительства всех стран-членов активизировать усилия, чтобы поддержать наиболее уязвимые сферы населения и пресечь любые попытки торговли людьми.

Евросоюз также готов оказывать посильную поддержку Украине для удовлетворения ее текущих потребностей и для ее восстановления после завершения войны. С этой целью будет создан соответствующий трастовый фонд.

Как сообщалось ранее, ЕС решил увеличить размер военной помощи для Украины и намерен выделить на эти цели еще 500 миллионов евро в добавку к еще 500 миллионам, которые были выделены ранее.

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