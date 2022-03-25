Більшість із російських "високоткових" ракет або не злітають, або не потрапляють у ціль, — Reuters

Велика чисельність армії та технічних запасів для ведення війни зовсім не допомагає росії

Близько 60% випущених Україною "високоткових" російських ракет не спрацьовують, падаючи на землю, так і не розірвавшись. У розвідці США вважають, що подібний збій у роботі боєприпасів також допомагає українській армії вистояти проти вторгнення, яке триває вже 30-й день поспіль.

Такі дані повідомляє агентство Reuters, посилаючись на особисті джерела в американській розвідці.

Як стверджують журналісти, подібну інформацію їм подали одразу троє чиновників, які ознайомилися з розвідданими, підготовленими для уряду Штатів. На жаль, висловлювання політиків залишилися без конкретних доказів через засекреченість основної інформації.

Саме тому невідомо, яка саме причина впливає на такі "промахи" російських ракет. Варто відзначити, що до збоїв вносять і як не розірвані при ударі ракети, і невдалі запуски. Снаряди можуть або не злітати взагалі, або вражати інші цілі, зокрема ті, звідки були випущені, через збої в програмі тощо.

У Кремлі інформаційний запит журналістів Reuters, ясна річ, проігнорували.

Варто зазначити, що, за попередніми даними, росія за перші 22 дні війни випустила по Україні близько 1100 ракет різних видів. Американська розвідка поки не повідомляє, скільки таких снарядів було ліквідовано на підльоті, а скільки, на жаль, вразили свою ціль.

У Сирії не випустили стільки ракет і за п’ять років війни

Нагадаємо, що нещодавно в Україні приблизно підрахували, скільки росія витрачає фінансів на ведення війни та запуски ракет у мирних містах нашої країни. Найімовірніше, лише одна ракета могла б замінити для Росії виплату десятків тисяч пенсій для російських громадян.