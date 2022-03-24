Десятки тисяч пенсій росіян: Віталій Кім оцінив вартість збитої ворожої ракети
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Це ж скільки своїх людей можна було прогодувати замість того, щоб намагатися на ті гроші вбивати українців
Росія пускає на українські міста та стратегічні об’єкти такі ракети, що вартості кожної з них вистачило б десяткам тисяч пенсіонерів.
Про це висловився голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, що минулої доби, 23 березня, в небі над Україною збили 11 повітряних цілей росії — сім літаків, безпілотник, вертоліт і дві крилаті ракети.
Одну з ракет збили над Миколаївщиною.
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24 березня Кім опублікував фото уламків ракети, пояснивши, що середня вартість ракети X-555 становить близько $7,5 мільйонів (220 млн грн) без урахування витрат на пуск, тоді як середній пенсіонер у рф на 24 березня отримує $92-184. (~2,5-5 тисяч гривень).
Таким чином, вартості такої ракети вистачило б, щоб виплатити пенсії у рф щонайменше 40 тисячам людей.
Як повідомляв "Телеграф", за місяць військових дій проти України росія втратила вже близько 16 тисяч людей, понад 500 танків та тисячі інших одиниць військової техніки.
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