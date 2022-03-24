Окупанти різко посилили авіацію над Україною: свіжі дані Генштабу

Противник отримує гідну відсіч від українських військових у небі

На 29-й день військової агресії росії проти України ворог усе ще не зміг досягти успіху на жодному із напрямків фронту. Через зладгоджені дії військових, бійців тероборони та тилу російським окупантам не лишається нічого іншого, як намагатися зламати дух опору за допомогою численних авіаатак.

Такі свіжі дані у четвер, 24 березня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Ворожа авіація справді вельми активна в українському небі. Минула доба стала однією із "найнасиченіших" у цьому плані — російські літаки були зафіксовані над нашими містами щонайменше 250 разів. Це на 60 більше, ніж два дні тому, 22 березня.

"Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях", — зазначили у Генштабі.

При цьому Повітряні Сили ЗСУ боронять українців із усіх сил. Найбільше вони зосереджені на відбитті ракетно-авіаційних ударів, зокрема завдяки засобам ППО. Щонайменше 11 повітряних цілей російських окупантів були уражені протягом 23 березня. У цьому переліку мінімум 7 літаків, однак інформація щодо їх остаточного збиття ще уточнюється.

Також в Генштабі зазначили, що в окремих регіонах Херсонщини, які російська армія тимчасово окупувала, відбувається терор цивільного населення. Мирні акції протесту, у яких беруть участь місцеві жителі, розганяються силовиками — людей залякають зброєю, затримують та б'ють.

Однак є і гарні новини. Як техніку, так і живу силу росіяни все ще продовжують втрачати у всіх точках фронту. Такі результати є можливими завдяки тотальному спротиву українців.

Нагадаємо, що станом на минулу добу російська армія втратила в Україні щонайменше 15600 осіб. Схожі приблизні цифри вперше озвучили і представники розвідки НАТО — щоправда, там стосовно конкретної кількості загиблих окупантів поки не визначалися.