Окупанти за день втратили 7 літаків і не тільки: у ЗСУ розповіли про успішне полювання

Російська авіація продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні

Українські зенітники відзвітували про успішне полювання на повітряні цілі російських окупантів за добу 23 березня.

Про це повідомляє пресслужба командування ЗС ЗСУ у Фейсбук.

Зазначається, що українські зенітно-ракетні війська змогли збити 11 літальних апаратів, серед яких:

7 літаків;

1 вертоліт;

1 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

2 крилаті ракети.

Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат в Україні, але все одно намагаються проводити наступальні дії. При цьому на напрямі Ізюма противник втратив до 60% особового складу та бойової техніки підрозділів окупанта.

Не краще справи й в Сумській області, де місцева влада почала побоюватися екологічної катастрофи через безліч тіл убитих росіян, які ніхто і не думає забирати. Тому було прийнято рішення за можливості ховати їх у братських могилах.

Загалом, за місяць бойових дій Росія втратила вже більше військових, ніж СРСР за десять років війни в Афганістані. Крім того, українські захисники вже ліквідували шістьох генералів окупантів, тоді як в Афганістані було вбито лише 5.