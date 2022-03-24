Окупанти за день втратили 7 літаків і не тільки: у ЗСУ розповіли про успішне полювання
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Російська авіація продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні
Українські зенітники відзвітували про успішне полювання на повітряні цілі російських окупантів за добу 23 березня.
Про це повідомляє пресслужба командування ЗС ЗСУ у Фейсбук.
Зазначається, що українські зенітно-ракетні війська змогли збити 11 літальних апаратів, серед яких:
- 7 літаків;
- 1 вертоліт;
- 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 2 крилаті ракети.
Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат в Україні, але все одно намагаються проводити наступальні дії. При цьому на напрямі Ізюма противник втратив до 60% особового складу та бойової техніки підрозділів окупанта.
Не краще справи й в Сумській області, де місцева влада почала побоюватися екологічної катастрофи через безліч тіл убитих росіян, які ніхто і не думає забирати. Тому було прийнято рішення за можливості ховати їх у братських могилах.
Загалом, за місяць бойових дій Росія втратила вже більше військових, ніж СРСР за десять років війни в Афганістані. Крім того, українські захисники вже ліквідували шістьох генералів окупантів, тоді як в Афганістані було вбито лише 5.
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