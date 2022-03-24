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Окупанти за день втратили 7 літаків і не тільки: у ЗСУ розповіли про успішне полювання

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Окупанти за день втратили 7 літаків і не тільки: у ЗСУ розповіли про успішне полювання Новина оновлена 24 березня 2022, 02:08

Російська авіація продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні

Українські зенітники відзвітували про успішне полювання на повітряні цілі російських окупантів за добу 23 березня.

Про це повідомляє пресслужба командування ЗС ЗСУ у Фейсбук.

Зазначається, що українські зенітно-ракетні війська змогли збити 11 літальних апаратів, серед яких:

  • 7 літаків;
  • 1 вертоліт;
  • 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 2 крилаті ракети.

Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат в Україні, але все одно намагаються проводити наступальні дії. При цьому на напрямі Ізюма противник втратив до 60% особового складу та бойової техніки підрозділів окупанта.

Не краще справи й в Сумській області, де місцева влада почала побоюватися екологічної катастрофи через безліч тіл убитих росіян, які ніхто і не думає забирати. Тому було прийнято рішення за можливості ховати їх у братських могилах.

Загалом, за місяць бойових дій Росія втратила вже більше військових, ніж СРСР за десять років війни в Афганістані. Крім того, українські захисники вже ліквідували шістьох генералів окупантів, тоді як в Афганістані було вбито лише 5.

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#Україна #Росія #ППО
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