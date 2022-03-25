"На Червоному Хресті можна ставити хрест": українців обурили дивні домовленості з лавровим

Червоний Хрест хоче допомагати українцям, які тікають від росії, в російському Ростові

Ми дивувалися, чому Червоний Хрест (КК) не організовує "зелені коридори" для наших людей. Ми були щиро здивовані, коли Червоний Хрест забороняв нашим гуманітарним службам використати свою емблему. Ми не очікували від Червоного Хреста дива, але раніше щиро вважали, що ця організація справді створена для того, щоб допомагати людям, які потрапили до складних життєвих умов. Сьогодні виявилося, що головна місія Червоного Хреста – легітимізувати агресію.

Про це пише Оксана Тунік-Фріз — ексзаступник мера Чернігова, а зараз заступник голови Комісії партійного контролю (КПК) в УКРОП "Українське об’єднання патріотів".

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"Глава цієї організації (Петер Маурер — ред.) домовився з російським міністром лавровим про розміщення офісу для українців у місті Ростов-на-Дону. Вдумайтесь: Червоний Хрест хоче допомагати українцям, які тікають від росії, в російському Ростові!", — обурюється Тунік-Фріз, і зазначимо, що не одна вона.

Користувачі мережі просто в гніві, при цьому КК заявляє, що виступає "нейтральним та неупередженим посередником між усіма сторонами". Рішення відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає дивно, оскільки українці масово відмовляються виїжджати до росії та білорусі, з територій яких по мирним містам випускаються смертельні ракети.

"Всі бачили фото, як керівник червоного хреста вчора тиснув руку лаврову, і щоб ніхто не подумав, що це була формальність, додам ще це. Він справді був у відмінному настрої поряд з масовим убивцею. На червоному хресті можна поставити хрест (хоч червоний, хоч який інший)", — пише в Twitter "Yes! Dopeless".

Глава Червоного Хреста Петер Маурер і міністр іноземних справ рф Сергій Лаврів

У мережі також просять решту користувачів не жертвувати гроші на цю благодійну організацію. "Давайте допоможемо цій шановній організації зрозуміти, що за помилку вони роблять, ручаючись із найкривавішим людоїдським режимом 21 століття… У нас дуже великі підозри, що офіс Червоного Хреста відкриється для тих, кого росіяни зараз депортують із Маріуполя. По суті, це буде легалізація депортації. Дивно, що Сталін до такої х*йні не додумався", — заявляє режисер кастингу Алла Самойленко.

Також закликають відмовитись донатити Червоний Хрест і інші українці.

У свою чергу Червоний Хрест України заявив, що не має відношення до візиту Міжнародного Комітету КК у РФ і відкриття там офісів благодійної організації.

"Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат – працює тільки на території України. Тому хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного стосунку до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону ", — написали у пресслужбі ОККУ у Facebook.

Варто додати, що за даними Головного управління розвідки Мініоборони України, окупанти примусово переміщують українців з окупованих територій в рф, після чого пропонують працевлаштування на Сахаліні.