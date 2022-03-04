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Україна просить Червоний Хрест терміново посприяти створенню гуманітарних коридорів

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Школа у Житомирі, зруйнована обстрілами військ рф
Школа у Житомирі, зруйнована обстрілами військ рф

Через постійні обстріли з боку російських військ ряд українських міст і сіл опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Україна просить Червоний Хрест терміново сприяти створенню гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, яке щодня зазнає обстрілів російської армії.

Про це повідомляє сайт президента України.

Через постійні обстріли з боку російських військ ряд українських міст і сіл опинився на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.

Населені пункти в районах бойових дій, що вимагають створення гуманітарних коридорів, розташовані у Сумській (напрямки Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівській (східна та північна частини Чернігівщини), Харківській (вся область, крім південно-східної частини), Київській (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївської (Баштанський, Снігурівський, Березнегуватський напрямки), Запорізькій (Токмакський, Бердянський, Великобілозерський напрямки), Херсонській (Чаплинка, Каланчак, Генічне та Новокахівське напрямки), Луганській та Донецькій області (Волноваський, Маріупольський райони) та ін.

"Старі люди, жінки та діти не отримують медичної допомоги, малюки народжуються у підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звук вибухів. У мирних жителів немає їжі та питної води, багато з них – люди з інвалідністю та хронічними Доведення їх до зневоднення, виснаження, страждань від відсутності своєчасної медичної допомоги в XXI столітті — не що інше, як тортури Ми дуже сподіваємося, що президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить все можливе, щоб якнайшвидше розгорнути роботу в гуманітарних. коридорах для збереження життя людей", – зазначає координатор дій з гуманітарних коридорів від Офісу Глави держави Тетяна Ломакіна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, чиї війська обстріляли Запорізьку АЕС.

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#Україна #Війна #Червоний Хрест
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