Подоляк розповів про хід переговорів, вказавши на три важливі вимоги

Переговорники зустрілися у Стамбулі

У вівторок, 29 березня, у Туреччині проходить черговий етап переговорів України з росією. Головними вимогами української сторони є припинення вогню та підписання договору щодо міжнародних гарантій безпеки.

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Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив на проміжному брифінгу під час переговорів України з росією, — передає "Україна 24"

"Зараз йде ескалація. З обох боків йдуть заклики про знищення обох народів. Є відео із порушенням Женевських конвенцій. Ключове питання — договір про міжнародні гарантії безпеки для України, саме з ним ми зможемо закінчити війну так, як це потрібно Україні. Друге питання — припинення вогню, щоб вирішити усі гуманітарні проблеми.", — сказав він.

Нагадаємо, що переговорний процес між українською та російською делегаціями розпочався о 10:00 у приміщенні палацу стамбульського палацу Долмабахче.

Окрім представників України, до списку яких увійшли Давид Арахамія, Олексій Рєзніков, Андрій Костін, Рустем Умеров, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко та Микола Точицький та інші, на переговорах присутні олігарх Роман Абрамович, який виступає неформальним комунікатором між Києвом та москвою, а також президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попередній етап діалогу між Україною та росією проходив у незвичному форматі онлайн-конференції, через що у делегацій виникли певні труднощі і переговорний процес доводилося переривати.

Також нагадаємо, що Україна продовжує відстоювати потужну позицію і ні в якому разі не збирається відмовлятися від своїх вимог щодо негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання російською федерацією на територіальну цілісність української держави.